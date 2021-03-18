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Киевское Динамо пропускает второй гол - снова от Жерара Морено

Лига Европы
(2 голосов)

А у воротах "Шахтера" дубль сделал Борха Майораль

Киевское Динамо пропускает второй гол - снова от Жерара Морено

Фото: Football Trigger

Новина українською

В поединке 1/8 Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде пропускает второй гол в поединке с "Вильярреалом".

На 36 минуте игры забил нападающий Жерар Морено. Это уже второй его гол во встрече.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
18.03.2021 в 23:42
Скаутам клуба Х на заметку, ну вы поняли
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