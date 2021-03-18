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Киевское Динамо пропускает второй гол - снова от Жерара Морено
А у воротах "Шахтера" дубль сделал Борха Майораль
Фото: Football Trigger
В поединке 1/8 Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде пропускает второй гол в поединке с "Вильярреалом".
На 36 минуте игры забил нападающий Жерар Морено. Это уже второй его гол во встрече.
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Лекарь (село Дарница)
18.03.2021 в 23:42
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