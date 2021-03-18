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Каштру: У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается

Лига Европы
(1 голосов)

Итог матча с Ромой от тренера Шахтера

Каштру: У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Ромы" (1:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЕ.

– Мы чувствовали большую несправедливость во всем, что произошло. Но мы можем говорить глобально. Первый тайм был сбалансированным в Риме с некоторым доминированием "Ромы", было 0:1.

Второй тайм в Риме мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не забили в Риме.

В Киеве в первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки.

Во втором тайме гол "Ромы" практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели.

Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю "Рому" и желаю большой удачи в будущем.

- При первом пропущенном в штрафной было много игроков "Шахтера", но не сумели помешать Майоралю забить. Это индивидуальная или коллективная ошибка?

– Практически всегда, когда есть гол в наши ворота, это коллективная ошибка. В этом случае заполнение штрафной было неправильно выполнено нами. Мы не смогли избежать этого мяча.

- После первого пропущенного "Шахтер" еще бежал, но после второго – остановился. Согласны?

– Согласен с накопленной физической усталостью плюс психологической. Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается. А мы знаем, что удача – важная составляющая в футболе.

Происходят такие вещи, как второй гол "Ромы", который практически убил все наши надежды, чтобы добиться преимущества хотя бы в этом матче. Мы знали, что у них очень сильная оборона. Играя против так хорошо организованной команды в обороне, где три центрбека, крайние садятся, 3-5-1-1.

"Рома" уже почувствовала, что выиграет. Так и было. Мы почувствовали, что проигрываем. Так и случилось.

- Не выпускать Тайсона – решение после первого пропущенного? Или это дисциплинарные санкции?

– Все, что касается дисциплинарных санкций – решается внутри команды. Если произошла дисциплинарная проблема – все решится внутри команды.

- Какая причина, почему не вышел Тайсон?

– Потому что вышел Коноплянка, а я не могу провести больше. Мы провели 5 замен, 6 не могу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (10)
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alex.belogubko (одесса)
19.03.2021 в 00:01
после таких проиграшей подают в отставку а колхозный УПЛ это не показатель --стыдно противно смотреть на этот балет
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
18.03.2021 в 23:44
"было огромное количество моментов в первом тайме". Слово огромное просто убивает. Кто не смотрел подумает, что наши разрывали Рому, штангам и перекладинам не было счета. За одну эту фразу его можно увольнять.
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+1
0
ts0y (Чернигов)
18.03.2021 в 23:39
Жди, тебя еще Цыган в ЧУ трахнет))
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+3
0
aleks68
18.03.2021 в 23:35
прекращай молоть ..... и лучше уйди сам
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+2
0
velo1925 (Kharkiv)
18.03.2021 в 23:30
РЛА — всiх як Брагiна як Щербаня
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.03.2021 в 23:25
если бы "доминировали" около 90-95%, то забили бы второй гол, а так только 70%.
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+1
0
velo1925 (Kharkiv)
18.03.2021 в 23:30
/
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0
-1
DesnaUA (Чернигов)
18.03.2021 в 23:23
Доминатор,ты не считал , сколько Рома ещё могла вкинуть вам,играючи в поддавки грубо говоря)))
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
18.03.2021 в 23:21
Цитаты"великого" тренера можно в подшивку собирать))Рома" уже почувствовала, что выиграет. Так и было. Мы почувствовали, что проигрываем. Так и случилось.)))Ору)))
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+3
0
velo1925 (Kharkiv)
18.03.2021 в 23:20
Конечно доминировали, Роме то куда бежать все было решено, они как котята в поддавки играли с пол силы, а во втором тайме чуть нажали и все мишка сдохла
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+2
0


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