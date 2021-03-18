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Каштру: У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается
Итог матча с Ромой от тренера Шахтера
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Мы чувствовали большую несправедливость во всем, что произошло. Но мы можем говорить глобально. Первый тайм был сбалансированным в Риме с некоторым доминированием "Ромы", было 0:1.
Второй тайм в Риме мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не забили в Риме.
В Киеве в первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки.
Во втором тайме гол "Ромы" практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели.
Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю "Рому" и желаю большой удачи в будущем.
- При первом пропущенном в штрафной было много игроков "Шахтера", но не сумели помешать Майоралю забить. Это индивидуальная или коллективная ошибка?
– Практически всегда, когда есть гол в наши ворота, это коллективная ошибка. В этом случае заполнение штрафной было неправильно выполнено нами. Мы не смогли избежать этого мяча.
- После первого пропущенного "Шахтер" еще бежал, но после второго – остановился. Согласны?
– Согласен с накопленной физической усталостью плюс психологической. Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается. А мы знаем, что удача – важная составляющая в футболе.
Происходят такие вещи, как второй гол "Ромы", который практически убил все наши надежды, чтобы добиться преимущества хотя бы в этом матче. Мы знали, что у них очень сильная оборона. Играя против так хорошо организованной команды в обороне, где три центрбека, крайние садятся, 3-5-1-1.
"Рома" уже почувствовала, что выиграет. Так и было. Мы почувствовали, что проигрываем. Так и случилось.
- Не выпускать Тайсона – решение после первого пропущенного? Или это дисциплинарные санкции?
– Все, что касается дисциплинарных санкций – решается внутри команды. Если произошла дисциплинарная проблема – все решится внутри команды.
- Какая причина, почему не вышел Тайсон?
– Потому что вышел Коноплянка, а я не могу провести больше. Мы провели 5 замен, 6 не могу.
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