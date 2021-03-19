Напомнили о себе. О чем говорить по итогам выступлений Динамо в еврокубках

Любые итоговые впечатления строятся на ожиданиях по итогам каких-то событиям. Для того, чтобы начать разговор о “Динамо”, нужно помнить о двух категориях людей. Первые всё ещё верят в величие киевского клуба, который стабильно должен выступать только в группе ЛЧ и бороться чуть ли не за плей-офф турнира. К такой категории относится Игорь Суркис. Другая категория - люди, которые оценивают результаты, сравнивая их, например, с прошлогодними. А тогда, кто забыл, был феерический вылет по итогам группового этапа Лиги Европы, когда “бело-синие” в одном квартете с “Мальмё”, “Копенгагеном” и “Лугано” победили только раз, пропустив вперёд двух из трёх конкурентов.

Чего хотели?

Если верить Игорю Суркису, то Киев опять нацелился на выход в группу ЛЧ. По первым двум абзацам материала вам может казаться, что наша задача - жёстко травить президента “Динамо”. Но это не так. При нынешнем кадровом и финансовом состоянии клуба большой вопрос, за счёт чего перед командой нужно ставить столь высокие задачи. Ясно, что все мечтают о больших победах. Возможно, в офисе “бело-синих” даже видят своей целью завоевание главного евротрофея современности, но насколько такие задачи оправданы и выполнимы?

Что получилось?

Если одним предложением, то получилось даже лучше, чем можно было ожидать. Со скрипом? Да. Со страданиями? Да. С везением? Да. Можно придраться ко многому, но победителей, как известно, не судят. А “Динамо” имени Мирчи Луческу образца сезона 2020/2021 по сравнению с ансамблем, который годом ранее возглавлял Алексей Михайличенко, однозначно победители.

Квалификация к долгожданной группе ЛЧ проходила в больших страданиях. Было забавно наблюдать за разговорами общественности, что игра - это второстепенное. Нам нужен результат. И команда слова своих болельщиков услышала. АЗ 45 минут втаптывал “Динамо” в газон, но внезапно сдался после перехвата Буяльского около чужой штрафной. “Гент” сразу после жеребьёвки считался сильнее, однако эту игру провалили украинцы в составе бельгийского коллектива, а также сказались внутриклубные проблемы с выражением недоверия главному тренеру "буйволов", которые подарили “бело-синим” группу.

Что было там - в особом описании не нуждается. Киев по делу проиграл все четыре матча главным фаворитам своего квартета, “Барсе” и “Юве”. Изначально все понимали, что главная интрига группы G - кто выйдет в Лигу Европы: “Динамо” или “Ференцварош”. Обе команды этой осенью были очень сырые для чемпионской лиги. У игроков не было ни опыта, ни особого мастерства. Здесь, похоже, многие также были готовы согласиться на результат, отдав за это качество игры. Видимо, Луческу мыслил такими же критериями. Снова не обошлось без помощи украинцев: Игорь Харатин при решающем голе не досмотрел за Денисом Поповым в своей штрафной, и защитник “Динамо” отправил в ворота венгров единственный мяч ценой путёвки в плей-офф ЛЕ.

Игры во втором по статусу международном турнире Европы проходили не менее тяжко, чем в первом. Киевляне выстрадали победу над “Брюгге”, но сложили оружие перед “Вильярреалом”. Всё дело в ошибках и их реализации. Против испанцев был классический поединок чемпионата Украины, когда все соперники нижней части таблицы выступают андердогами и просто надеются не пропустить. Однако “Динамо” одной-двух ошибок хватает, чтобы выйти вперёд. Так было и сейчас, только на этот раз киевляне выступали в статусе более слабой команды. Соответственно, поплатились результатом.

Что мы узнали за этот сезон?

Какой бы ни была тяжёлой текущая еврокампания, но ответ на один вопрос мы всё-таки получили. Оказывается, киевская академия действительно выпускает игроков, которые способны выводить команду в группу Лиги чемпионов. Причём, для этого даже не нужно ждать 25 или 27 лет, как нам рассказывали ранее. Сирота, Забарный, Попов, Нещерет, Шапаренко и остальные готовы играть уже сейчас. Безусловно, футболисты уровня Антунеша или Виды в нынешнем “Динамо” были бы на ведущих ролях, но как оказалось и без них клуб способен давать результат.

Всегда есть две стороны медали, о чём говорят результаты практически всех ведущих клубов Европы, которые пробились, например, в четвертьфинал Лиги чемпионов: хочешь результата - надейся не только на свою Академию, но и на приобретения. Однако в текущем сезоне опорой “динамовцев” стала команда, которая практически полностью состоит из украинцев. Даже больше - практически полностью укомплектована воспитанниками своей школы. Разве это не прекрасно? Вы можете требовать результат в каждом турнире, вы можете упрекать автора, что группа ЛЧ нужна любой ценой. Но вам меня не переубедить: за таким “Динамо”, где играют “свои”, следить намного интереснее, чем за приезжими легионерами.

Игрок сезона

Вечером 15 сентября казалось, что очередной вылет “Динамо” из квалификации чемпионской лиги неминуем. Всё было не так. Однако в дебюте второй половины одно удачное действие Виталия Буяльского перевернуло игру с АЗ, позволив на ногтях выбраться в следующий раунд отбора. Против “Гента” - он же записал себе в актив гол и результативную передачу. С “Брюгге” Киев за 180 минут четыре раза попал в створ ворот, но этого хватило Виталию Буяльскому, чтобы забить по голу в каждом матче. Три гола и три ассиста за еврокубковую кампанию - не это ли показатель того, кто лидер нынешней команды? Остальные без участия Виталия создали в этом сезоне семь голов.

Ну, а если отойти от персоны игрока, а в целом назвать Человека года в киевском клубе, то эту награду однозначно завоюет главный враг киевских ультрас, проживающий на базе в Конча-Заспе. Кто его знает, может, действительно всё сложилось в пользу киевлян: спад у “Шахтёра”, окрепла своя молодёжь, да и проблемы у соперников случались как нельзя кстати. Но не забываем, что у Хацкевича и Михайличенко, например, не играли Забарный и Сирота, Шапаренко постепенно отходил на третий план, а Бущан ещё не считался основным за спиной у Бойко, но уже при Луческу окончательно сделал Дениса одним из самых высокооплачиваемых запасных вратарей в истории украинского футбола. Вы уверены, что это “Динамо” при двух предыдущих наставниках вышло бы в текущем сезоне в Лигу чемпионов?

Разочарование сезона

В составе команды есть один футболист, персону которого раскручивают уже очень давно, но переступить через “Динамо” и стать больше, чем клуб, ему не удаётся. Виктор Цыганков даёт скорость и креатив. Виктор Цыганков шикарно выглядит в чемпионате Украины. Но Виктор Цыганков в еврокубках - это не тот игрок, которого всем хотелось бы увидеть. В лобовых матчах он становится одним из. Он не тащит её вперёд. Акцент смещается на других игроков.

Безусловно, в западной Европе, где ему уже искали место все, необязательно быть лидером. Можно так же выполнять свою скромную роль, не выделяясь. Но о больших победах и достижениях вряд ли можно говорить, если ты как все, а не единственный из команды. Пока этого не получается. Но в 23 не каждому дано тащить коллектив на себе. Харизма проявляется позже.

Лучший матч сезона

Мы отметим не какой-то конкретный матч, а по одному тайму каждой из отдельных игр.

Во-первых, встреча с “Гентом” в Киеве, завершившаяся убедительной победой 3:0. Разгромный счёт “бело-синие” установили ещё к 49 минуте поединка, после чего перестали играть. Был риск поплатиться, но для Бущана это был звёздный час. Несколько эффектных сэйвов вывели команду в первую за четыре года Лигу чемпионов. Первую Лигу чемпионов без Ярмоленко. Первую ЛЧ для Бущана, Забарного, Сироты, Караваева, Шапаренко, Шепелева, Супряги и остальных. Это был момент счастья.

Во-вторых, игра до свистка на перерыв в выездном поединке против “Ференцвароша”. По ходу встречи казалось, что Киев ещё в первом поединке между претендентами на выход в плей-офф Лиги Европы решит все вопросы, кто достоин финишировать в группе третьим. Но во втором тайме начался такой хаос, который только чудом не завершился позорным поражением. К счастью, всё стало на свои места.

Думается, многие готовы поспорить и удивлены, что в этом перечне нет поединка против “Барселоны” на “Камп Ноу”. Киев за ту игру действительно нужно поблагодарить, но напомнить, что каталонцы перестали играть после второго гола в ворота Нещерета. Кстати, персонально для 19-летнего голкипера “бело-синих” та игра однозначно была лучшей не только в еврокубковом сезоне, но и в целом в карьере.

Худший матч сезона

Домашний и выездной поединки против “Вильярреала”. Возможно, я стал заложником собственных мечтаний, переживаний и ожиданий. На деле же получился пшик. Проблема даже не в полутора ударах в створ ворот за 180 минут. Стратегия игры от обороны у “динамовцев” была и против “Брюгге”, и против “Гента”, и против АЗ, и естественно против “Юве” с “Барсой”. Но именно к играм с “субмариной” подопечные Мирчи Луческу, похоже, подошли не готовыми психологически. Чувствовались страх и скованность. Это в первую очередь стало причиной вылета, а лишь затем неудачная игра в атаке. Румынский наставник осознал, что 1/8 финала - это та грань, где уже точно нельзя сказать, что евросезон оказался неудачным. А теперь время сосредоточиться на родном чемпионате, где ещё остаются нерешённые вопросы.

Вопрос сезона

Что дальше, Игорь Михайлович? Мирча Луческу в текущем сезоне заработал для клуба порядка полусотни миллионов евро за выступление в двух еврокубковых турнирах. На что они сейчас будут потрачены? На решение насущных вопросов в бизнесе и политике братьев Суркисов или на развитие “Динамо”? Многие клубы мечтали бы просто получить такой финансовый толчок, чтобы стать на самоокупаемые рельсы. Сейчас можно задумываться не только о том, чтобы зарабатывать за счёт выхода в групповую часть ЛЧ, но и пополнении бюджета благодаря продаже своих лучших игроков. Ведь вы же не будете спорить, что, оставаясь в “Динамо”, Цыганков или Миколенко не будут прогрессировать. Они будут тащить Киев вперёд, насколько это возможно, но сами остановятся на определённом уровне, а затем превратятся в условного Милевского или Гармаша, которых передержали. Кстати, мы всё ещё помним, что летом клуб отказался отпускать Супрягу, который сейчас выглядит балластом. Ну, и без покупок тоже не обойтись. Хотя бы до тех пор, пока нет замены для Сидорчука в опорной зоне.

Хочется видеть не разговоры о том, какой “Динамо” великий клуб, вновь претендующий на чемпионство, а реальные действия. По развитию клуба и возвращению ему величия не только за счёт спада внутри страны главного конкурента.

Перспективы

Если верить в то, что всё эволюционирует, то Киев в следующем сезоне должен сделать шаг вперёд. Делаем прогноз, что в 2022-м Киев снова сыграет в 1/8-й Лиги Европы. Даже если Суркис летом не вложит в клуб ни гроша. Да, не будет на пути кризисного "Гента", коронавирусного "Брюгге" или худшей команды на групповом этапе ЛЧ "Ференцвароша". Но и "Динамо" станет сильнее, увереннее в себе и опытнее. Однако это опять будет сиюминутный результат без долгосрочной перспективы в несколько лет. А чтобы можно было смотреть в светлое будущее, нужно подкреплять текущие результаты кадровой работой.

Фото - Александр Приходько