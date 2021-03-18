Милан - Манчестер Юнайтед 0:1. Фактор Погба

Хозяева показали великолепную игру в обороне, почти не было ошибок, а организация оборонных редутов выглядела показательной. Но, как бы парадоксально не звучало, именно такая стратегия и сыграла злую шутку с "Миланом". Подопечные Пиоли подсознательно думали, что для выхода в четвертьфинал им главное не пропустить (после гостевой ничьи 1:1), поэтому перестроиться по ходу игры и бросить все силы в атаку не получилось.

Команду Сульшера в этом матче так же нельзя назвать примером атакующей, наступательной игры, больше манкунианцы контролировали мяч, но создали совсем немного моментов. Противостояние на "Сан Сиро" часто напоминало шахматную партию, победитель мог определиться после одного незначительного огреха.

В первом тайме россонери создали два относительно острых момента. Салемакерс пробивал очень неплохо, великолепный сейв на счету Хендерсона. А затем Крунич не попал в цель из выгодной позиции. "МЮ" больше контролировал мяч и больше времени провел на половине поля соперника, вот только верных шансов почти не возникало. Чего-то не хватало гостям.

В начале второго тайма Сульшер сделал решающую замену. Погба сразу усилил манкунианцев, буквально в первой комбинации (точнее навале на ворота) Поль хладнокровно разобрался в моменте и пробил в ближний угол. Доннарумма не среагировал на удар с близкого расстояния.

"Милан" должен был собраться и пойти вперед всеми силами. Для этого вышел на поле Ибрагимович, а также Далот и Диас, но настоящих штурмов ворот так и не получилось у хозяев. Словно чего-то выжидали россонери, переключиться оказалось слишком сложно. Не больше трех относительно опасных атак прошло у "Милана", но чем-то особо острым они не завершились. Скорее Погба мог забивать второй мяч, хотя поспешил и пробил чуть выше ворот.

Можно назвать, что победа гостей заслуженная, вернее заслуженное поражение хозяев. На таком "тихом ходу" выход в четвертьфинал был бы слишком дорогим подарком. Теперь команда Пиоли может сосредоточиться на чемпионате, а "Ман Юнайтед" вполне по силам выиграть турнир.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Сан-Сиро (Милан)

Главный судья: Феликс Брих (Германия)

Милан - Ман Юнайтед 0:1

(первый матч 1:1)

Голы: Погба 49

Милан: 99. Доннарумма, 20. Калюлю (Далот 65), 23. Томори, 24. Кьяр, 19. Эрнандес, 10. Чалханоглу, 18. Мейте, 79. Кесси, 56. Салемакерс, 33. Крунич (Ибрагимович 65), 7. Кастильехо (Диас 72).

Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 21. Джеймс, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 10. Рашфорд (Погба 46).

Предупреждения: Калюлю 65, Далот 77, Кьяр 85, Эрнандес 90+5 - Шоу 90+4