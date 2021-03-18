ЛЕ. Янг Бойз - Аякс 0:2. Амстердам в четвертьфинале

“Янг Бойз” провел ответный матч лучше, чем первый (в котором он уступил 0:3), но снова не смог избежать поражения. В первые 15 минут атаковал только швейцарский чемпион, очень хорошие моменты упустили Нсаме и Сулеймани. “Янг Бойз” хорошо действовал в переходных фазах игры, и практически ничего не давал создавать “Аяксу”. Но затем пропустил.

Хозяева неудачно выполнили вброс аута на своей половине, Гравенберх перехватил мяч, дал пас Тадичу, а серб перенаправил его уже Нересу на дальней штанге. 0:1 – “Янг Бойзу” нужно было забивать мячей.

Игра приняла полутоварищеский характер. Сами хозяева понимали, чтобы забить “Аяксу” пять голов, и при этом не пропустить – практически невозможно. Положение “Янг Бойза” ухудшилось в начале второго тайма, когда Тадич реализовал пенальти за игру рукой. Теперь швейцарскому чемпиону нужно было забивать уже шесть голов.

В итоге “Янг Бойз” за два матча не забил “Аяксу” ни одного гола. 2:0 и 5:0 в целом – амстердамцы в четвертьфинале.

Лига Европы, 1/8 финала. Берн, “Ванкдорф”

“Янг Бойз” Берн – “Аякс” Амстердам 0:2 (первый матч 0:3)

Голы: Нерес 20, Тадич 49 (пен.)

“Янг Бойз”: Фэвр – Лефор (Масейрас 46), Лустенбергер, Камара (Ридер 65), Хефти – Сулеймани (Шпильманн 71), Лаупер, Сьерро, Фасснахт (Гаудино 71) – Нсаме, Элиа (Мамбимби 65)

“Аякс”: Стекеленбург – Тальяфико (Клайбер 75), Мартинес, Альварес, Ренсх (Схюрс 80) – Блинд (Кудус 65), Гравенберх, Классен – Нерес (Идрисси 66), Тадич, Антони (Бробби 81)

Предупреждения: Камара 38 – Ренсх 73