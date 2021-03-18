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ЛЕ. Вильярреал - Динамо 2:0. Как могли, а могли никак

Лига Европы
(1 голосов)

Украина заканчивает евросезон с потерей прямого места в группе Лиги чемпионов

ЛЕ. Вильярреал - Динамо 2:0. Как могли, а могли никак

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу говорил, что это матч для престижа. Чтобы постоять за славное имя киевского "Динамо". Были планы хлопнуть дверью, а если вдруг в процессе возникнет возможность зацепиться за четвертьфинал - значит будет так. Кто-кто, а Мирча Луческу умеет цепляться за шансы. И умеет хитрить. Вот и выход Александра Андриевского, а не Николая Шапаренко, в центре поля воспринимался как некая тактическая хитрость. Акцент на длинные передачи? Однако тогда впереди не хватало Артема Беседина, не выход которого в основном составе тоже сначала расценивали как тренерскую хитрость. Однако все оказалось гораздо прозаичнее – Артем получил мини-повреждение и ему был предоставлен отдых.

Нужно было перекрыть зоны, лишить соперника пространства, надежно сыграть в обороне и продемонстрировать высокий процент реализации. Комплексная задача. Выполнять её киевляне взялись активно – почти сразу "прописались" на чужой половине поля. Несколько опасных прострелов. Буяльский даже выскочил один на один с голкипером, но был вытеснен Асенхо к боковой линии, после чего с острого угла просто отдал мяч голкиперу. Интенсивность матча "Динамо" выдерживало, но индивидуальные ошибки, как и в Киеве, погубили остатки перспектив украинской команды в этом противостоянии.

"Вильярреал" забил очень просто. Провалы "Динамо" перед своей штрафной, на левом фланге защиты и в зоне центральных защитников. Морено за пределами штрафной площади успел выполнить изысканную предголевую передачу на фланг на Чуквезе, открылся неподалеку линии площади ворот, Чуквезе навесил и Морено, находясь в коридоре между Сиротой, Забарным и Кендзерой (опекал другого игрока "Вильярреала"), мощно пробил головой.

После этого "Динамо" совсем расклеилось. До конца тайма так и не нанесло хотя бы один удар по воротам Асенхо. "Вильярреал" применял, прежде всего, дальнюю артиллерию, однако удары Педраса, Фойта и Бакка летели в небеса. Опасно было только тогда, когда "субмарина" комбинировала в, или на подступах к штрафной Бущана с проникновением туда. Как, например, на 36-й минуте, когда ошибся Миколенко, Чуквезе перехватил мяч для Парехо, тот подключил Морено, а бомбардир сильно влепил (с минимальным рикошетом) по воротам вторым касанием мяча. Второе попадание в створ – второй гол "Вильярреала".

Пожалуй, символично, что первый удар по воротам "Вильярреала" нанес... игрок "Вильярерала". В начале второго тайма Сидорчук прострелил с фланга, а Рауль Альбиоль проверил на бдительность Серхио Асенхо (случайно, конечно). Затем уже пробивал Александр Андриевский (в руки вратарю), однако наивно было ожидать, что теперь моменты посыплются как из рога изобилия.

Не посыпались. "Вильярреал" тоже уже не нагнетал. Дальний удар Этьена Капу увенчал собой одну из позиционных атак "субмарины", но в целом бросалась в глаза высокая культура работы испанцев с мячом. Четкие, взвешенные, разумные передачи, правильное движение футболистов, страхование друг друга и просто матч без нервов для Унаи Эмери. Он стремился к этому. После плохой серии в чемпионате.

Томаш Кендзера позже "ответил" на удар Альбиоля по собственным воротам – Бущан уберег "Динамо" от автогола. На тот момент обе команды, похоже на то, просто доигрывали этот матч. Но даже в таких условиях испанцы оставили за собой последнее слово – удары Алекса Баена и Дани Парехо.

Итог? "Динамо" в целом провело неплохой, даже хороший, евросезон. Особенно на контрасте с предыдущим. У "Вильярреала" же в этой Лиге Европы есть перспективы и амбиции дойти далеко.

Послесловие. А главный итог для Украины в целом – это финиш на двенадцатом месте в Таблице коэффициентов и потеря прямого места в группе Лиги чемпионов 2022/23. Так низко в последний раз мы были в 2008-м году. Дожили.

Лига Европы. 1/8-я финала. Ответный матч
Испания. Вильярреал. Стадион "де ла Керамика"
Арбитр в поле – Андреас Экберг (Швеция)

"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина) 2:0
Голы: Херард Морено, 13 Херард Морено 36

Первый матч – 2:0

"Вильярреал": Серхио Асенхо - Хуан Фойт (Марио Гаспар 63), Руаль Альбиоль, Рамиро Мори, Альфонсо Педраса - Самуэль Чуквезе (Алекс Баена 71), Дани Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос (Хайме Коста 79) – Карлос Бакка (Йереми Пино 63), Херард Морено (Дани Раба 79)

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзера, Илья Забарный, Александр Сирота (Денис Попов 83), Виталий Миколенко (Сидклей 83) - Александр Андриевский (Владимир Шепелев 65), Сергей Сидорчук - Виктор Цыганков (Владислав Супряга 46), Виталий Буяльский, Карлос де Пена - Жерсон Родригес (Богдан Леднев 65)

Предупреждения: Ману Тригерос 17, Дани Парехо 43

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (37)
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Барселиниус (землянин)
19.03.2021 в 00:23
На прохання вболівальників команди Шахтар для вболівальників Динамо звучить пісня Святослава Вакрчука "Сосни"...
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0
-2
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hoy (Київ)
19.03.2021 в 00:31
Главное не моржа Серова
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0
0
Comment06 (Украина)
19.03.2021 в 00:23
P.s.И отдельное спасибо пражской Славии за Глазго Рейнджерс!
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+1
0
Comment06 (Украина)
19.03.2021 в 00:21
Двойственное ощушение от игры: с одной стороны явное превосходство середняка Ла Лиги, будто играла высшая лига со второй, причем на половину мощности, захотели бы забить больше- забили бы, с другой- Динамо с Луческу за полгода выросло на голову и не выглядит мальчиками для битья, сегодня в основе вышло 8 и на замену 4 украинца!Другой вопрос- каков потолок этой команды и игроков, способны ли они и когда конкурировать в еврокубках как легендарное Динамо Лобановского 75,86,99гг? Думаю, нынешнее Динамо приносит украинскому футболу больше пользы, чем бразильский Шахтер! В целом, еврокубковый сезон силами этих двух клубов тоже не провальный. А реальный уровень нашего футбола увидим 24 числа с французами- что ни игрок, то топ клуб!
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0
-2
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Spokoyno (Киев)
19.03.2021 в 00:15
"Акела промахнувся!" НаФІГа тобто навіщо зайвий раз були "грузити" основу... Той же Миколенко обрізається! Два тижні ЧОТИРИ важких матча не для наших футболістів! Тим більш вони тільки входять в сезон...
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+1
0
DesnaUA (Чернигов)
19.03.2021 в 00:12
Прогнозируемо было,без иллюзий.Цыганков правильно сказал после первого матча:"нам показали наш уровень".Так оно и есть.Что седьмая команда Испании ,что шестая Италии,катают наших "грандов" на легке.Таковы нынешние реалии .
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+5
0
osadob07 (жмеринка)
19.03.2021 в 00:09
та ладно вам пениться,ща динамо в ЧУ победит рух,и посыплятся хвалебные оды о мудрой тактике ибнЛучи и самовидданости игоков
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+4
-3
Тренерую (Столица)
19.03.2021 в 00:08
Без усиления в каждую линию по хорошему игроку - будем гонять из пустого в порожнее.)
Ответить
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.03.2021 в 00:08
супряга - это издевательство над футболом. А в целом спасибо ДК за этот евросезон.
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+4
-2
Леонід Скачков (Рівне)
19.03.2021 в 00:04
Післямова в цій статті "хороша":"втратили пряме місце в ЛЧ.Дожилися." Одні Динамо і Шахтар не витягнуть єврокоефіцієнти! Багато очок принесли Зоря,Колос і Десна? Отож-статисти!
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+2
0
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ДВ (Одесса)
19.03.2021 в 00:07
Плять нам ничьи достаточно было в 4 матчах. Игрокам об этом вообще говорили ?
Ответить
+1
-2
Tenma7 (Чернигов)
19.03.2021 в 00:11
Не, победа одна нада была
+2
0
avatar
hoy (Київ)
19.03.2021 в 00:13
Еврей ты ошибся
+1
0
Djibouti (Djibouti)
19.03.2021 в 00:04
Спасибо команде за евросезон
Ответить
+3
-2
storm_ua (Николаев)
19.03.2021 в 00:02
Ну и где там почитатели таланта цыгана, все еще верите в его тренерство
Ответить
+4
-4
avatar
ДВ (Одесса)
19.03.2021 в 00:04
Так дело в том что при Михе и Хацкевиче было ещё хуже. Логично что по сравнению с ними Луч - топ
Ответить
+4
-3
avatar
hoy (Київ)
19.03.2021 в 00:12
Ты умный еврей как я посмотрю
0
-3
avatar
ДВ (Одесса)
19.03.2021 в 00:23
Ты ошибся ,перчик
0
-2
avatar
hoy (Київ)
19.03.2021 в 00:24
Куй у тебя между ног
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
19.03.2021 в 00:27
Обиделся чтоль
0
0
avatar
hoy (Київ)
19.03.2021 в 00:00
Это какой то позор.
Ответить
+5
-1
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ДВ (Одесса)
19.03.2021 в 00:03
Да, Швондер , так и есть
Ответить
+4
-3
alex.belogubko (одесса)
18.03.2021 в 23:57
это наш уровень подходит только для колхозного УПЛ --противно было смотреть --они даже не сопротивлялись --стыдно за такие игры и так каждый год
Ответить
+8
-2
balamyt (Boston)
19.03.2021 в 00:25
А кому там сопротивлятся.... В составе Виллияреала ести футболисты которые уже владели кубком ЛЕ ..Бака (в составе Севильи )..а уровень всех остальных на порядок превосходит уровень нынешнего ДинамоК...Так что Никаких претензий..ни к Луческе ни к команде..ни к Луческу...Попались бы ей Славия или Ройнджерс ..может быть и играли на равных...Уровень УПЛ не Ла Лига..
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
18.03.2021 в 23:55
ми лишні на цьому святі футбольного життя.
Ответить
+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
19.03.2021 в 00:28
"Зайві") А так, то да. И это всех наших команд касается
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.03.2021 в 23:52
В общем-то, безнадежно как и Шахтёр. Эта команда уже лучше результата не выдаст, нудно усиление. Мыколенко и Цыганков стагнируют, пора продавать.
Ответить
+8
0
F@ust (Прага)
18.03.2021 в 23:52
Ни одной жёлтой? Вы "лебединое озеро" там ставили?
Ответить
+10
-1
Леонід Скачков (Рівне)
18.03.2021 в 23:51
Бездарне і безвольне стадо баранів!
Ответить
+8
-3
Зритель (Харьков)
18.03.2021 в 23:51
Откровенно говоря - разница в классе между 7-й командой Испании и 1-й командой Украины чудовищна до неприличия.
Ответить
+6
0
sergei2020 (Черновцы)
18.03.2021 в 23:52
2 командой.Первой она еще не стала.
Ответить
+4
-3
Зритель (Харьков)
19.03.2021 в 00:13
Я имею в виду текущее турнирное положение. На самом деле суть вопроса это не меняет.
0
0
sergei2020 (Черновцы)
19.03.2021 в 00:21
Они на первом текущем не потому,что супер играют.Просто шахта ноль.
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 23:49
Ответить
+2
-3
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 23:49
Шахта хоть гол закатила..
Ответить
+2
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.03.2021 в 00:09
От этого вылет 1-5 считается предпочтительней?
Ответить
+1
-1
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ДВ (Одесса)
19.03.2021 в 00:11
Не особо , но всё же гол престижа , как говорят
+1
0


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