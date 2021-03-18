ЛЕ. Вильярреал - Динамо 2:0. Как могли, а могли никак

Мирча Луческу говорил, что это матч для престижа. Чтобы постоять за славное имя киевского "Динамо". Были планы хлопнуть дверью, а если вдруг в процессе возникнет возможность зацепиться за четвертьфинал - значит будет так. Кто-кто, а Мирча Луческу умеет цепляться за шансы. И умеет хитрить. Вот и выход Александра Андриевского, а не Николая Шапаренко, в центре поля воспринимался как некая тактическая хитрость. Акцент на длинные передачи? Однако тогда впереди не хватало Артема Беседина, не выход которого в основном составе тоже сначала расценивали как тренерскую хитрость. Однако все оказалось гораздо прозаичнее – Артем получил мини-повреждение и ему был предоставлен отдых.

Нужно было перекрыть зоны, лишить соперника пространства, надежно сыграть в обороне и продемонстрировать высокий процент реализации. Комплексная задача. Выполнять её киевляне взялись активно – почти сразу "прописались" на чужой половине поля. Несколько опасных прострелов. Буяльский даже выскочил один на один с голкипером, но был вытеснен Асенхо к боковой линии, после чего с острого угла просто отдал мяч голкиперу. Интенсивность матча "Динамо" выдерживало, но индивидуальные ошибки, как и в Киеве, погубили остатки перспектив украинской команды в этом противостоянии.

"Вильярреал" забил очень просто. Провалы "Динамо" перед своей штрафной, на левом фланге защиты и в зоне центральных защитников. Морено за пределами штрафной площади успел выполнить изысканную предголевую передачу на фланг на Чуквезе, открылся неподалеку линии площади ворот, Чуквезе навесил и Морено, находясь в коридоре между Сиротой, Забарным и Кендзерой (опекал другого игрока "Вильярреала"), мощно пробил головой.

После этого "Динамо" совсем расклеилось. До конца тайма так и не нанесло хотя бы один удар по воротам Асенхо. "Вильярреал" применял, прежде всего, дальнюю артиллерию, однако удары Педраса, Фойта и Бакка летели в небеса. Опасно было только тогда, когда "субмарина" комбинировала в, или на подступах к штрафной Бущана с проникновением туда. Как, например, на 36-й минуте, когда ошибся Миколенко, Чуквезе перехватил мяч для Парехо, тот подключил Морено, а бомбардир сильно влепил (с минимальным рикошетом) по воротам вторым касанием мяча. Второе попадание в створ – второй гол "Вильярреала".

Пожалуй, символично, что первый удар по воротам "Вильярреала" нанес... игрок "Вильярерала". В начале второго тайма Сидорчук прострелил с фланга, а Рауль Альбиоль проверил на бдительность Серхио Асенхо (случайно, конечно). Затем уже пробивал Александр Андриевский (в руки вратарю), однако наивно было ожидать, что теперь моменты посыплются как из рога изобилия.

Не посыпались. "Вильярреал" тоже уже не нагнетал. Дальний удар Этьена Капу увенчал собой одну из позиционных атак "субмарины", но в целом бросалась в глаза высокая культура работы испанцев с мячом. Четкие, взвешенные, разумные передачи, правильное движение футболистов, страхование друг друга и просто матч без нервов для Унаи Эмери. Он стремился к этому. После плохой серии в чемпионате.

Томаш Кендзера позже "ответил" на удар Альбиоля по собственным воротам – Бущан уберег "Динамо" от автогола. На тот момент обе команды, похоже на то, просто доигрывали этот матч. Но даже в таких условиях испанцы оставили за собой последнее слово – удары Алекса Баена и Дани Парехо.

Итог? "Динамо" в целом провело неплохой, даже хороший, евросезон. Особенно на контрасте с предыдущим. У "Вильярреала" же в этой Лиге Европы есть перспективы и амбиции дойти далеко.

Послесловие. А главный итог для Украины в целом – это финиш на двенадцатом месте в Таблице коэффициентов и потеря прямого места в группе Лиги чемпионов 2022/23. Так низко в последний раз мы были в 2008-м году. Дожили.

Лига Европы. 1/8-я финала. Ответный матч

Испания. Вильярреал. Стадион "де ла Керамика"

Арбитр в поле – Андреас Экберг (Швеция)

"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина) 2:0

Голы: Херард Морено, 13 Херард Морено 36

Первый матч – 2:0

"Вильярреал": Серхио Асенхо - Хуан Фойт (Марио Гаспар 63), Руаль Альбиоль, Рамиро Мори, Альфонсо Педраса - Самуэль Чуквезе (Алекс Баена 71), Дани Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос (Хайме Коста 79) – Карлос Бакка (Йереми Пино 63), Херард Морено (Дани Раба 79)

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзера, Илья Забарный, Александр Сирота (Денис Попов 83), Виталий Миколенко (Сидклей 83) - Александр Андриевский (Владимир Шепелев 65), Сергей Сидорчук - Виктор Цыганков (Владислав Супряга 46), Виталий Буяльский, Карлос де Пена - Жерсон Родригес (Богдан Леднев 65)

Предупреждения: Ману Тригерос 17, Дани Парехо 43