Каштру: Не переживаю по поводу нового контракта. Сейчас моя главная цель – стать чемпионами Украины

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после поражения в ЛЕ от "Ромы" (1:2) подвел итог выступлений команды в еврокубках, ответил на вопросы о планах, усилении и опыте для молодых игроков.

– Изменился бы результат, если бы болельщики посетили игру? Какие планы команды на остаток сезона и ваши личные? Что дальше планируете делать с командой?

– Цель у нас одна с самого первого официального поединка – мы хотим заработать еще один титул, стать чемпионами Украины. Вот наш план на остаток сезона. К сожалению для нас, вчера ближе к вечеру мы узнали, что болельщики не смогут присутствовать на стадионе. Сначала посчитали это странным, но потом углубились в изучение всех деталей, и понятно, что сейчас в Украине очень выросла заражаемость коронавирусом. COVID сейчас правит миром, COVID правит в Украине, поэтому нам нужно уважать это, и, конечно, здоровье прежде всего. Хотя, безусловно, было бы намного приятнее, если бы болельщики присутствовали на трибунах.

– Увидим ли мы вас в следующей еврокампании в "Шахтере"? От чего зависит продолжение вашего контракта: от клуба, от вас или это должно быть совместное решение?

– Увидеть меня в следующей еврокубковой кампании вы сможете, возможно, в "Шахтере", возможно, в каком-то другом клубе, но на данный момент я совершенно не переживаю по этому поводу. Для меня очень важно, как я ответил вашему коллеге, добиться нашей главной цели – стать чемпионами Украины. Только это в моей голове.

– Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за вашу работу в "Шахтере", за этот сезон. Какие позиции нужно усилить "Шахтеру", чтобы проходить такие команды, как "Рома"?

– Спасибо. Вы знаете, что мы не можем проводить такое оценивание в ходе сезона – это было бы несправедливо к тем ребятам, которые ежедневно трудятся. Каждый день они проводят с нами, мы – с ними, и они не заслуживают сейчас таких разговоров. Понятно, что все внутренние собрания, которые проводятся у меня в кабинете, там и остаются, наружу мы их не выводим. Да, действительно, "Шахтер" не менял свой состав с прошлого сезона. И это нормально, если на следующий сезон будут какие-то небольшие изменения. У нас очень много молодых игроков: ребята растут, с каждым днем прибавляют, и нам нужно обращать внимание на их рост, вовремя ставить их в команду. Не знаю, кого-то могу сейчас забыть, но это и Трубин, и Додо, и Витао, и Корниенко, и Бондарь, и Маркос Антонио, и Судаков, и Тете, и Соломон, и Фернандо, и Вьюнник… Нужно быть очень внимательными к их росту. Понятно, что им помогают более опытные игроки, выступающие за сборную Украины и очень хорошо знающие чемпионат страны. Очень важно оценивать ситуацию правильно и оценивать их развитие. Понимаю ваш вопрос и интерес, в нем есть весь смысл, но, как я уже сказал, в течение сезона ничего менять не нужно. Поговорим об этом ближе к концу года либо в следующем году. Нам предстоит еще очень много матчей. Затрагивать эту очень чувствительную тему нужно с очень большой осторожностью, принимая во внимание только тех игроков, которые в данный момент находятся в расположении нашего клуба. Да, еще забыл Мудрика, прошу прощения.

– В будущем сезоне вы с "Шахтером" хотели бы в еврокубках соперников уровня "Реала" и "Интера" или уровня "Маккаби"? Как вы считаете, что важнее: опыт для очень многих молодых игроков или результат?

– С тех пор как я пришел в "Шахтер", мы провели 22 еврокубковых матча. Они были действительно сложными, но мы смогли победить "Аталанту", сыграть вничью с "Сити", в Загребе с "Динамо", победить "Реал", выбить ничью у "Интера"… Но я очень люблю большие и сложные вызовы. Вот сейчас мне могут сказать: послушай, но ты на четыре очка отстаешь от "Динамо"… Да, отстаю, но это вызов для нас. Чаще всего такова моя позиция: сложно, но не невозможно. Всегда возможно. Опыт для молодых ребят? Да, это очень важно. Матчи высокого уровня значительно влияют на их индивидуальное и коллективное развитие, от этого уходить нельзя. Я люблю сложные группы. Когда на жеребьевке попадаются сложные соперники, мне это нравится. Лучше играть всегда с командами наивысшего уровня.