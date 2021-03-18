Кто будет играть в 1/4 Лиги Европы - все 8 команд, которые прошли соперников

Сегодня определились все 8 участников 1/4 финала Лиги Европы сезона 2020/2021. Приводим перечень всех команд по странам, которые они представляют:

Испания - "Гранада", "Вильярреал"

- "Гранада", "Вильярреал" Италия - "Рома"

- "Рома" Англия - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"

- "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" Нидерланды - "Аякс"

- "Аякс" Хорватия - "Динамо" Загреб

- "Динамо" Загреб Чехия - "Славия"

Украинские клубы "Шахтер" и "Динамо", выбыли соответственно от "Ромы" и "Вильярреала".

Жеребьевка этапа 1/4 состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария). Начало в 14:00.

Матчи 1/4 состоятся 8 и 15 апреля, 1/2 - 29 апреля и 6 мая, а финал Лиги Европы - 26 мая на "Арене Гданьск" (Польша).