Лига Европы
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Кто будет играть в 1/4 Лиги Европы - все 8 команд, которые прошли соперников
По две команды - только из Испании и Англии
Фото: UEFA
Сегодня определились все 8 участников 1/4 финала Лиги Европы сезона 2020/2021. Приводим перечень всех команд по странам, которые они представляют:
- Испания - "Гранада", "Вильярреал"
- Италия - "Рома"
- Англия - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"
- Нидерланды - "Аякс"
- Хорватия - "Динамо" Загреб
- Чехия - "Славия"
Украинские клубы "Шахтер" и "Динамо", выбыли соответственно от "Ромы" и "Вильярреала".
Жеребьевка этапа 1/4 состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария). Начало в 14:00.
Матчи 1/4 состоятся 8 и 15 апреля, 1/2 - 29 апреля и 6 мая, а финал Лиги Европы - 26 мая на "Арене Гданьск" (Польша).
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Комментарии (2)
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Dardolis (Первомайск)
19.03.2021 в 00:06
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alex.belogubko (одесса)
19.03.2021 в 00:03
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