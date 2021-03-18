  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Кто будет играть в 1/4 Лиги Европы - все 8 команд, которые прошли соперников
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто будет играть в 1/4 Лиги Европы - все 8 команд, которые прошли соперников

Лига Европы
(1 голосов)

По две команды - только из Испании и Англии

Кто будет играть в 1/4 Лиги Европы - все 8 команд, которые прошли соперников

Фото: UEFA

Новина українською

Сегодня определились все 8 участников 1/4 финала Лиги Европы сезона 2020/2021. Приводим перечень всех команд по странам, которые они представляют:

  • Испания - "Гранада", "Вильярреал"
  • Италия - "Рома"
  • Англия - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"
  • Нидерланды - "Аякс"
  • Хорватия - "Динамо" Загреб
  • Чехия - "Славия"

Украинские клубы "Шахтер" и "Динамо", выбыли соответственно от "Ромы" и "Вильярреала".

Жеребьевка этапа 1/4 состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария). Начало в 14:00.

Матчи 1/4 состоятся 8 и 15 апреля, 1/2 - 29 апреля и 6 мая, а финал Лиги Европы - 26 мая на "Арене Гданьск" (Польша).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dardolis (Первомайск)
19.03.2021 в 00:06
Славия и Загреб классом намного ниже наших, но желание и порядок у них оказался на голову выше....
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
19.03.2021 в 00:03
наш уровень Колхозный УПЛ
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...