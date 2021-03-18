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Лига Европы. Рейнджерс - Славия 0:2. Чехи вновь удивили Британию
Два удаления хозяев положили крест на надеждах отыграться
Славія/ Автор невідомий
Лига Европы, 1/8 финала
Ответный матч (первая встреча 1:1)
"Айброкс" (Глазго)
Второй раз за месяц "Славия" едет из Великобритании с победой 0:2: 25 февраля пражцы с таким же счетом победили "Лестер".
Как и в первой встрече команд, именно чехи открыли счет. На этот раз им все-таки удалось зайти в штрафную (в матче недельной давности с этим были огромные проблемы): Петер Олаинка головой замкнул передачу от Яна Боржила с левого фланга. Макгрегор дотянулся до мяча, который полетел в правый нижний угол, однако неудачно поставил руки.
5⃣ minut před poločasem stále vedeme díky Olieho gólu! ???????? #UEL #ransla pic.twitter.com/FiteWCIv0f— SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) March 18, 2021
Сразу через две минуты после взятия ворот хозяева создали полумомент: Райан Кент из-за пределов штрафной пробил низом, но голкипер соперников Коларж вытащил мяч из нижнего угла. Второй момент подопечных Джеррарда тоже был из-за пределов штрафной, но на этот раз неточно, хотя близко к стойке. Тактику "Славии" в прошлый четверг сегодня к своим ногам взял "Рейнджерс", ведь после забитого гола пражцы все перекрывали.
В середине второго тайма произошел ужасный стык. Кемари Руф через семь минут после выхода на замену прямой ногой въехал в голову вратарю Коларжа и был удален за этот фол. Отметим, что Ондржей не смог продолжить игру и был заменен. Через несколько минут шотландцы вообще остались вдевятером. Арбитр встречи несколько секунд думал над жестокостью фола Балогуан, и решил все-таки остановить игру и продемонстрировать защитнику вторую желтую карточку. Финиш для "Рейнджерса".
Rangers midfielder Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar.— B/R Football (@brfootball) March 18, 2021
Kolar was stretchered off in the 65th minute ???? pic.twitter.com/hjDYUT7G8d
Slavia Prague keeper after the Roofe kick pic.twitter.com/FYTQpVjIxt— Aidan (@AidanSellik) March 18, 2021
Но не для "Славии". Станчу подошел к отметке штрафного удара и уверенно вколотил мяч в левую девятку. Второй его гол в ворота шотландцев.
"Славия" вновь удивила не только британцев, но и всю футбольную Европу. Вот он пример гегемонии во внутреннем чемпионате и хорошие выступления на евроарене.
Несмотря на осечку "Рейнджерса", шотландцы все равно опередили украинские клубы в таблице коэффициентов на 0,275 балла. Теперь наш чемпионат потерял прямую путевку в ЛЧ, начиная с сезона 22/23.
"Рейнджерс" - "Славия" 0:2
Голы: Олаинка 14, Станчу 74
"Рейнджерс": Макгрегор - Паттерсон (Симпсон 78), Балогун, Голдсон, Баришич - Арфилд (Руф 55), Дэвис (Иттен 83), Камара - Арибо, Морелос (Зунг 82), Кент (Райт 83)
"Славия": Коларж (Вагнер 65) - Кудела, Дели, Боржил - Да, Станчу (Лингр 90), Громада (Голеш 58), Дорли (Кухта 58), Сима - Олаинка (Масопуст 58), Провод
Предупреждения: Балогун 18, 73, Камара 39, Арибо 86, Голдсон 89 - Дорли 35, Дели 56, Кудела 89
Удаления: Руф 62 (прямая красная), Балогун 73 (вторая желтая)
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