Лига Европы. Рейнджерс - Славия 0:2. Чехи вновь удивили Британию

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (первая встреча 1:1)

"Айброкс" (Глазго)

Второй раз за месяц "Славия" едет из Великобритании с победой 0:2: 25 февраля пражцы с таким же счетом победили "Лестер".

Как и в первой встрече команд, именно чехи открыли счет. На этот раз им все-таки удалось зайти в штрафную (в матче недельной давности с этим были огромные проблемы): Петер Олаинка головой замкнул передачу от Яна Боржила с левого фланга. Макгрегор дотянулся до мяча, который полетел в правый нижний угол, однако неудачно поставил руки.

Сразу через две минуты после взятия ворот хозяева создали полумомент: Райан Кент из-за пределов штрафной пробил низом, но голкипер соперников Коларж вытащил мяч из нижнего угла. Второй момент подопечных Джеррарда тоже был из-за пределов штрафной, но на этот раз неточно, хотя близко к стойке. Тактику "Славии" в прошлый четверг сегодня к своим ногам взял "Рейнджерс", ведь после забитого гола пражцы все перекрывали.

В середине второго тайма произошел ужасный стык. Кемари Руф через семь минут после выхода на замену прямой ногой въехал в голову вратарю Коларжа и был удален за этот фол. Отметим, что Ондржей не смог продолжить игру и был заменен. Через несколько минут шотландцы вообще остались вдевятером. Арбитр встречи несколько секунд думал над жестокостью фола Балогуан, и решил все-таки остановить игру и продемонстрировать защитнику вторую желтую карточку. Финиш для "Рейнджерса".

