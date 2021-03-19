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Фонсека: Было сложно играть против Шахтера, против своих друзей

Лига Европы
(2 голосов)

Рома без особых проблем прошла Шахтер

Фонсека: Было сложно играть против Шахтера, против своих друзей

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека после победы над "Шахтером" в Лиге Европы (2:1) ответил на вопросы представителей СМИ.

– С каким костюмом супергероя у вас ассоциируется возможная победа "Ромы" в Лиге Европы?

– Ни с каким. Это был единственный, эксклюзивный эпизод в моей практике. И он никогда больше не повторится.

– Расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях по итогам двухматчевого противостояния с "Шахтером".

– С одной стороны, я очень рад тому, что появилась возможность еще раз посетить Украину. Для меня это второй дом. Мне приятно находиться в этой атмосфере и видеть вас. С другой стороны, было очень и очень сложно играть против "Шахтера", против своих друзей, соперничать с людьми, которые очень много дали мне в жизни. Но если говорить об эмоциях, опять же, мне было очень приятно сегодня оказаться в Киеве.

– Хотите ли еще в будущем сыграть против украинской команды?

– Да, конечно. Единственное, я больше не хотел бы встречаться с "Шахтером". Но в принципе мне приятен любой визит в Украину. Я понимаю, что в текущем розыгрыше этого уже не случится, но в дальнейшем – почему бы и нет? Главное, только чтобы это был не "Шахтер". Большое спасибо! Мне было очень приятно вернуться сюда и увидеть всех вас.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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ДВ (Одесса)
19.03.2021 в 00:18
Браво Зорро ! Когда тебе дадут пинка в конце сезона ждём домой !
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