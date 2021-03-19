Когда мечты материализуются - нападающий Динамо Загреб о хет-трик в ворота Тоттенхэма

Мислав Оршич, вингер левого фланга загребского "Динамо", стал героем домашнего поединка 1/8 Лиги Европы с английским "Тоттенхэмом".

Он забил 2 гола в основное время, а потом еще один в овертайме, и вывел команду в 1/4 Лиги Европы.

Думаю, мы все герои в этом матче. Эта игра была замечательной для нас с первой минуты.

После первой игры с "Тоттенхэмом" [0:2] у нас осталась какая-то горечь, но сегодня мы с этим справились.

Рады, что прошли дальше. Я не знаю, что сказать о забитых голах. Но это такая игра, когда ты что-то помечтаеш, а оно материализуется. Жеребьевка? Об этом позже. Сейчас мы переживаем исторический успех, - цитирует Оршича index.hr.