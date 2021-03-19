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Хет-трик Оршича ставит на колени Моуринью. Динамо Загреб - Тоттенхэм 3:0. Обзор матча, видео голов
Чем не мастер-класс по крайней мере для киевского "Динамо"?
Фото: Pixsell
Хорватское "Динамо" сделало невозможное - после поражения в первом поединке забило на гол больше дома, в Загребе, и вышло в 1/4 финала Лиги Европы.
1/8 Лиги Европы, ответный матч (первый - 0:2)
18.03.2021
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) 3:0
Голы: Оршич (62, 82, 106)
Обзор матча
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