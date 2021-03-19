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Хет-трик Оршича ставит на колени Моуринью. Динамо Загреб - Тоттенхэм 3:0. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(2 голосов)

Чем не мастер-класс по крайней мере для киевского "Динамо"?

Хет-трик Оршича ставит на колени Моуринью. Динамо Загреб - Тоттенхэм 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото: Pixsell

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Хорватское "Динамо" сделало невозможное - после поражения в первом поединке забило на гол больше дома, в Загребе, и вышло в 1/4 финала Лиги Европы.

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1/8 Лиги Европы, ответный матч (первый - 0:2)

18.03.2021

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) 3:0

Голы: Оршич (62, 82, 106)

Обзор матча

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В статье: Лига Европы Динамо (Загреб) Тоттенхэм (Лондон) Мислав Оршич
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