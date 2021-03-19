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Буяльский: Это один из лучших сезонов Динамо в еврокубках за последние три-четыре года
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Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Сложная игра, потому что соперник очень хорошо контролирует мяч. Можно сказать, мы большинство времени без мяча были, больше устали. При отборе мяча не было сил и легкости выбегать в контратаки. Договаривались не пропустить в первом тайме, что у нас не получилось.
Пропустили дважды в первом тайме, они надломили нас полностью. Каждый гол можно не пропустить. Мы как команда проигрываем вместе, так и побеждаем. Каждый из нас в чем-то провинился в первом голе.
Увидели уровень чемпионата, как команда соперника контролирует мяч. Особенно во втором тайме было видно, как они контролировали мяч и все получалось. Нужно учиться у них контролю мяча, передачам между линиями и вразрез.
По моему мнению, это один из лучших сезонов в еврокубках за последние три-четыре года. Мы попали в ЛЧ, неплохо играли с "Барселоной", "Ювентусом", вышли в ЛЕ, обыграли "Брюгге". Думаю, всем только в пользу можно занести еврокубковый сезон.
Так сложилось. Теперь концентрируемся на чемпионате, Кубке. Наверное, будет больше времени на восстановление, подготовку к матчам. Думаю, пойдет нам на пользу", – сказал Буяльский.
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