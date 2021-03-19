Тупик на каждом повороте. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Шахтер - Рома

Более пристальное внимание итальянских СМИ ожидаемо вызвала битва "Милана" с "Манчестер Юнайтед". Тем более, что она подтвердила провальную тенденцию клубов Серии А в Еврокубках в сезоне 2020/21. Матчу "Ромы" уделили меньше внимания, хотя она и осталась единственным представителем страны. И это можно понять, учитывая статус дуэли с "Шахтером" и то, что в ней все было практически решено еще в Риме. Тем не менее, комплиментов в адрес подопечных Паулу Фонсеки хватило.

"Шоу Борхи Майораля, дубль, "Рома" летит в четвертьфинал", - таков заголовок Corriere Dello Sport. "Команда Фонсеки сломила Донецк с дублем Майораля и заслуженно проходит в четвертьфинал". "Рома" поступила хорошо, не позволив себе недооценить украинцев. Она отыграла осторожно и безошибочно, с испанским форвардом, подтвердившим свой статус кубкового бомбардира уже с семью голами в Лиге Европы. Фонсека уже начинает думать о весьма важном матче лиги в воскресенье против "Наполи".

Далее издание рассказывает о составах, отмечая пять испанцев в стартовом гостей. А затем - о матче. "Агрессивная и сконцентрированная, "Рома" начала хорошо, прессингуя и оставляя мало простора "Шахтеру". Отмечает моменты Майораля и Спинаццолы в дебюте. Затем же "со временем "Шахтер" повышает давление, и "Рома" закрывается. Украинцы берут нити игры в свои руки и атакуют, ища гол, открывающий вопрос о следующем раунде, но оборона "джаллоросси" прикрывает хорошо без размытия".

"После перерыва "Рома" вернулась на поле с правильным настроем и через три минуты открыла счет: великолепный прорыв Карсдорпа справа, мяч был перехвачен в штрафной, но Борха Майораль пришел и головой поразил ворота Трубина. "Рома" могла увеличить отрыв, но Педро и Карлес Перес упустили два отличных шанса с нескольких метров. Отчаянный Фонсека выпускает на поле Пеллегрини, Бруно Переса и Калафиори. Но уже через минуту "Шахтер" находит 1:1 с Мораесом".

"Украинцы оказывают боязливое давление с целью выйти вперед, но "Рома" хорошо руководит ситуацией и на 72-ой минуте закрывает игру: замечательное действие Карлеса Переса, перепрыгнувшего через вратаря и нашедшего Борху Майораля. А тот оформляет дубль и посылает "Рому" в четвертьфинал".

Tuttosport в первой строке банально сообщил: "Дубль Майораля, Фонсека в четвертьфинале". Далее также в целом банально. Отмечается удар Майораля выше из хорошей позиции в дебюте. "Хозяева держат мяч в дебюте и пытаются создать опасность для обороны "джаллоросси": на 13-ой минуте "Шахтер" создает шанс с ударом Патрика, отскочившим от Вильяра на угловой. Команда Каштру атакует и создает два хороших шанса во второй четверти матча: вновь Алан Патрик, но его удар берет Пау Лопес, а затем Мораес бьет неточно головой".

"На 49-ой минуте "джаллоросси" разблокировали матч и практически закрыли вопрос о выходе. Майораль добивает головой после личной инициативы Карсдорпа. Через несколько минут Педро получает отличный шанс, но откровенно промазывает пенальти в движении". Далее отмечается желтая карточка Карсдорпу, из-за которой он пропустит следующий матч, три замены Фонсеки и сразу же гол "Шахтера". "У новых игроков не было времени освоиться". Затем же изданию показалось, что "темп игры упал", "Рома" контролирует ситуацию и на 72-ой минуте забивает вновь".

"Последние минуты, кроме выхода на поле Эль-Шаарави и отличного сейва Лопеса на Марлосе, не принесли эмоций".

Андреа Пульезе озаглавил отчет о матче на Gazzetta Dello Sport: "Бум-бум Майораль, "Рома" комфортно в четвертьфинале". "Испанец явно кубковый игрок. Человек Кубка и настоящий центрфорвард был нужен и пришел как швейцарские часы. Сделав историю. Да, поскольку своим дублем принес "Роме" победу и выход в четвертьфинал, цель, никогда ранее не достигнутую в Лиге Европы. Да и если мы посчитаем старый Кубок УЕФА, нужно идти назад до сезона 1998/99, когда "Рома" со Зденеком Земаном была выбита мадридским "Атлетико".

"Дубль в Киеве исторический для Майораля и поскольку выводит его на 13 голов в сезоне во всех турнирах, чего он никогда в карьере не добивался".

Следующий отрывок был озаглавлен "Мало Эмоций": "Шахтер" уступал со счетом 0:3, но это выглядело почти так, будто он этого не заметил. Движение медленное, предсказуемое, иногда почти схоластическое. Игры мало или нет вовсе, иногда спорадическая персональная инициатива или подключение Соломона, часто досаждавшего Ибаньесу. Почти сразу же предупрежденному".

"План Фонсеки на матч состоял в нежелании предоставлять глубину атаке украинцев и в свою очередь атаковать свободное пространство. Это родило первый шанс, когда Майораль мог закрыть игру уже на шестой минуте. "Шахтер" отреагировал парой ударов Алана Патрика, но ничем сверхъестественным. В том числе и потому, что "джаллоросси" отдали владение мячом команде Каштру, никогда не находившей пространство для построения чего-то приличного. Поэтому "Рома" создала лучшие шансы, с ударом Спинаццолы и пасом на Майораля с отчаянным выходом Трубина".

"Посреди был интересный, но неточный удар головой Мораеса", - так Пульезе заканчивает первую часть отчета.

Во второй, озаглавленной "Супер Борха", говорится: "В перерыве Фонсека сразу же меняет Ибаньеса на Манчини, но для Каштру все в порядке. И на 48-ой минуте "Рома" обеспечивает выход, ударом головой после короткой блокировки Кривцовым инициативы Карсдорпа". "Шахтер" почувствовал удар и какое-то время был ограничен стерильным дриблингом, пока в первом шансе не нашел гол. Затем только-только вышедший Коноплянка проверил Пау Лопеса издали. Хотя задача была титанической - забить еще четыре гола. А "Рома" хорошо располагалась на поле и нашла 2:1".

В концовке журналист упоминает о "наивном фоле" Бруно Переса в своей штрафной на Матвиенко с прощением арбитра и сейве Лопеса от Марлоса. "Так все и закончилось, "Рома" летит в четвертьфинал и остается единственной итальянской командой, выжившей в Еврокубках в сезоне 2020/21".

Об одиночестве "Ромы" в Еврокубках сообщает и La Repubblica. Как и о "полете" в четвертьфинал. Заголовок же звучит как "Рома" не отвлеклась". "Дубль Майораля помогает оформить выход как формальность. Гол Мораеса бесполезен для украинцев". "Холод в Киеве не заставил "Рому" дрожать. Несмотря на страхи перед матчем, "джаллоросси" не встретили никаких проблем против команды, казавшейся лишенной веры в способность устроить великий камбек. "Рома" играла с характером и без отвлечений и даже впервые в истории победила "Шахтер" в Украине, где всегда проигрывала".

Далее издание отмечает "сюрприз" Каштру в виде отправления Марлоса и Тайсона в запас в пользу Соломона и "еще одного опорника" Маркоса Антонио. Отмечает попытки хозяев владеть инициативой в начале, но со "слишком медленным темпом". "Рома" играла компактно, не страдала и дважды заставила дрожать Трубина с Майоралем и Спинаццолой. Только около 30-ой минуты хозяевам удалось угрожать воротам Лопеса, но удары издали Алана Патрика и головой Мораеса не слишком напугали испанца".

Во втором тайме после гола "Шахтер" "пытался отыграться, но был прощен Педро, Пересом и Майоралем, которым не хватило цинизма". Отмечается слишком успокаивающее влияние трех замен и пропущенный "Ромой". Затем давление "Шахтера" и сейв Лопеса от Коноплянки, "уничтоживший последние мечты хозяев". После этого - "спокойствие "Ромы" и красивую комбинацию трех испанцев - Педро, Карлеса Переса и Майораля". "Здесь игра фактически и закончилась. Неплохо. "Рома" вновь радуется".

Corriere Della Sera упоминает о первом четвертьфинале Лиги Европы для "Ромы", первой победе в гостях над "Шахтером" с четвертой попытки. Общих показателях в сезоне в ЛЕ - восемь побед, ничья и поражение. "Лучше "Рома" выступала лишь в Кубке УЕФА в сезоне 1990/91, когда вышла в финал, проиграв там "Интеру". Отмечает, что Фонсека может радоваться сразу нескольким аспектам - не пропустил в первые полчаса игры, хорошо оборонялся и контратаковал. "А во втором тайме у нас было больше шансов. Конкретное выступление, важная победа".

Лука Вальдисерри даже пожалел, что "волкам" не могут встретиться "Одивелас", "Пиньяльновенсе", "Деспортиву Авеш", "Пасуш Де Феррейра" и "Порту", ведь Фонсека так хорошо готовит команду против бывших. Двойную победу над дончанами журналист назвал "качественным прыжком вверх", упоминая о полуфинале "Шахтера" в предыдущем сезоне. Похвалил осторожную, качественную игру. "Не ей, а "Шахтеру" нужно было повышать темп. Но как только он это сделал - "Рома" тут же атаковала свободное пространство. Гол Мораеса хорош лишь для статистики".

Сайт англоязычных болельщиков "Ромы" Chiesa Di Totti удивился "слишком сильному стартовому составу "Ромы", не увидел работы для Лопеса в "скучном, но эффективном, а значит - идеальном для римлян" первом тайме, в котором команды играли на "нейтральной передаче". Последние 20 минут назвал "академическими" и подытожил: "Небезупречное выступление, но удавалось загонять соперника в тупик на каждом повороте", "ограничить лишь восемью ударами по воротам Лопеса, из них половиной - из-за пределов штрафной". "Фундамент этой победы был заложен в первом матче".

В целом Chiesa Di Totti оценил матч как весьма скучный. Не хватало эмоций и другим авторам отчетов. Что, в принципе, можно понять. Ведь интрига в противостоянии умерла еще в первом матче. Остались лишь комплименты солидной, взвешенной игре римлян.