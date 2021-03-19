Бущан - о вылете из ЛЕ: Уверен, что в следующем сезоне Динамо будут ждать успехи

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал поражение "Вильярреалу" (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

- Немного присутствует разочарование, что не удалось забить и переломить ход игры. Но мы вчера отдавались на поле полностью. У соперников было два момента, и они их использовали. Это говорит об уровне их опыта, которого мы только набираемся. Но мы не опускаем руки. Я надеюсь, мы вчерашнюю игру забудем и будем готовиться к чемпионату и Кубку страны.

Мы все верим в то, что мы делаем. Сегодня это не получилось, но для нас это огромный опыт. У нас молодая команда, молодая оборона. Конечно, хотелось сыграть лучше, но, если говорить в целом, и всю евроосень, и евровесну мы отдавались полностью, я благодарен команде за это. У нас еще все впереди.

- Пропущенный мяч можно было избежать?

- Вообще, в принципе в футболе, наверное, можно не пропускать голы, но на то это и футбол - он состоит из ошибок, микро-моментов. То же самое было и в Киеве. И там можно было избежать пропущенных голов, и сегодня. Возможно, нам не хватило опыта, но мы не опускаем головы и двигаемся дальше.

- За что в этом еврокубковом сезоне вам стыдно, а чем вы гордитесь?

- Не могу сказать, что нам стыдно за что-то. Наверное, могли дома навязать больше борьбы и "Ювентуса", и "Барселоне". А горжусь тем, что мы наконец пробились в Лигу чемпионов, играли с большими командами, игроками, проявляли себя с наилучшей стороны. Повторюсь, возможно, нам не хватило опыта, но мы движемся в этом направлении и думаю, что в будущем нас ждут успехи. Я в этом уверен.