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Соломон - лучший игрок Шахтера в матче с Ромой по мнению WhoScored и SofaScore
От обоих порталов он получил оценку 7,2
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" уступил "Роме" в ответном матче со счетом 2:1.
Статистические портал WhoScored и SofaScore традиционно выставили оценки всем участникам игрокам.
Лучшим в составе "горняков" по версиям порталов стал Манор Соломон. Он получил оценку 7,2.
Против "Ромы" Соломон нанес 1 удар мимо ворот, сделал 29 точных передач (90%), отдал 1 ключевой пас, выиграл 11 из 16 единоборств, совершил 7 обводок, также 13 раз терял мяч.
Лучшим в составе итальянского клуба стал автор дубля Борха Майораль - 8,5.
От SofaScore Соломон также получил балл - 7,2.
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