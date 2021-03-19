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Соломон - лучший игрок Шахтера в матче с Ромой по мнению WhoScored и SofaScore

Лига Европы
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От обоих порталов он получил оценку 7,2

Соломон - лучший игрок Шахтера в матче с Ромой по мнению WhoScored и SofaScore

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" уступил "Роме" в ответном матче со счетом 2:1.

Статистические портал WhoScored и SofaScore традиционно выставили оценки всем участникам игрокам.

Лучшим в составе "горняков" по версиям порталов стал Манор Соломон. Он получил оценку 7,2.

Против "Ромы" Соломон нанес 1 удар мимо ворот, сделал 29 точных передач (90%), отдал 1 ключевой пас, выиграл 11 из 16 единоборств, совершил 7 обводок, также 13 раз терял мяч.

Лучшим в составе итальянского клуба стал автор дубля Борха Майораль - 8,5.

От SofaScore Соломон также получил балл - 7,2.

Соломон - лучший игрок Шахтера в матче с Ромой по мнению WhoScored и SofaScore - изображение 1
Соломон - лучший игрок Шахтера в матче с Ромой по мнению WhoScored и SofaScore - изображение 2
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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия) Манор Соломон
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