  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Европы - где и когда смотреть
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Европы - где и когда смотреть

Лига Европы
(1 голосов)

Решающий момент для второго по рангу клубного турнира Европы

Жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Европы - где и когда смотреть

uefa.com

Новина українською

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы. К сожалению, на этот раз без украинских команд - накануне "Динамо" уступило "Вильярреалу", а "Шахтер" - "Роме". Начало процедуры в 14:00 по киевскому времени. В этой же статье состоится текстовая трансляция жеребьевки. Телетрансляция будет доступна на телеканале Футбол 1.

Участие в турнире продолжают по две команды из Испании и Англии, а также по одному представителю из Италии, Нидерландов, Хорватии и Чехии

Команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги Чемпионов

  • "Арсенал" (Лондон)
  • "Аякс" (Амстердам)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Гранада" (Испания)
  • "Динамо" (Загреб)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Рома" (Рим)
  • "Славия" (Прага)

Как пройдет жеребьевка

На этот раз никаких условий - без посева, в одной паре могут сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре будет присвоен номер, после чего будет брошен жребий полуфинала Лиги Европы.

Календарь матчей Лиги Европы

Четвертьфинал

  • 8 апреля - первые матчи
  • 15 апреля – ответные матчи

Полуфинал

  • 29 апреля - первые матчи
  • 6 мая – ответные матчи

Финал

26 мая, Гданьск, Польша, "Арена Гданьск"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Лига Европы жеребьевка Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...