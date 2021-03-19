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Жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Европы - где и когда смотреть
Решающий момент для второго по рангу клубного турнира Европы
uefa.com
В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы. К сожалению, на этот раз без украинских команд - накануне "Динамо" уступило "Вильярреалу", а "Шахтер" - "Роме". Начало процедуры в 14:00 по киевскому времени. В этой же статье состоится текстовая трансляция жеребьевки. Телетрансляция будет доступна на телеканале Футбол 1.
Участие в турнире продолжают по две команды из Испании и Англии, а также по одному представителю из Италии, Нидерландов, Хорватии и Чехии
Команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги Чемпионов
- "Арсенал" (Лондон)
- "Аякс" (Амстердам)
- "Вильярреал" (Испания)
- "Гранада" (Испания)
- "Динамо" (Загреб)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Рома" (Рим)
- "Славия" (Прага)
Как пройдет жеребьевка
На этот раз никаких условий - без посева, в одной паре могут сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре будет присвоен номер, после чего будет брошен жребий полуфинала Лиги Европы.
Календарь матчей Лиги Европы
Четвертьфинал
- 8 апреля - первые матчи
- 15 апреля – ответные матчи
Полуфинал
- 29 апреля - первые матчи
- 6 мая – ответные матчи
Финал
26 мая, Гданьск, Польша, "Арена Гданьск"
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