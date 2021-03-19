Жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Европы - где и когда смотреть

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы. К сожалению, на этот раз без украинских команд - накануне "Динамо" уступило "Вильярреалу", а "Шахтер" - "Роме". Начало процедуры в 14:00 по киевскому времени. В этой же статье состоится текстовая трансляция жеребьевки. Телетрансляция будет доступна на телеканале Футбол 1.

Участие в турнире продолжают по две команды из Испании и Англии, а также по одному представителю из Италии, Нидерландов, Хорватии и Чехии

Команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги Чемпионов

"Арсенал" (Лондон)

"Аякс" (Амстердам)

"Вильярреал" (Испания)

"Гранада" (Испания)

"Динамо" (Загреб)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Рома" (Рим)

"Славия" (Прага)

Как пройдет жеребьевка

На этот раз никаких условий - без посева, в одной паре могут сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре будет присвоен номер, после чего будет брошен жребий полуфинала Лиги Европы.

Календарь матчей Лиги Европы

Четвертьфинал

8 апреля - первые матчи

15 апреля – ответные матчи

Полуфинал

29 апреля - первые матчи

6 мая – ответные матчи

Финал

26 мая, Гданьск, Польша, "Арена Гданьск"