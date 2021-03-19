Эмери: Несмотря на успехи в Лиге Европы, Вильярреалу нужно улучшать свои выступления в Ла Лиге

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

- Важно обратить внимание на мотивацию игроков, на их активное участие в игре. Каждый из наших футболистов отдает на поле все лучшее, что у него есть. Конечно, победы усиливают веру в себя и позитивный настрой команды. Мы стараемся играть с собственным характером и особым стилем. Стремимся найти свою игру, несмотря на неудачные моменты.

Второй гол Жерара Морено продемонстрировал нашу уверенность в себе. Даже в игре на выезде мы хорошо прессинговали - все эти показатели подчеркивают характер нашей команды и приносят свои результаты.

В Лиге Европы мы выступаем очень хорошо, и теперь нужно перенести эту успешную поступь на матчи Примеры, чтобы показать, что мы способны принимать различные вызовы и побеждать на всех фронтах.

- Героем матча стал Жерар Морено, что вы можете сказать о его игре?

- Индивидуальная игра на пользу команде - это очень важно. В первом матче в Киеве у него было два голевых паса, а сегодня - два гола. Конечно, Жерар находится в фокусе внимания, и пусть так будет продолжаться и дальше.

Но важно подчеркнуть, что огромное значение имеет игра всей команды. Для того, чтобы забивать голы и побеждать, нужно надежно действовать в обороне, проводить комбинации, создавать моменты.

- По моему мнению, вчера "Вильярреал" провел один из лучших матчей в сезоне, и решающую роль сыграли фланговые игроки. Возможно, именно такую ​​схему нужно применять в следующих матчах?

- На протяжении всего сезона мы пытались использовать сильные стороны всех своих игроков. У кого-то есть скорость, кто-то умеет правильно выбирать позицию, создавать голевые моменты или воплощать их в забитые мячи.

Однако у нас были травмированные исполнители, поэтому мы не могли играть сбалансировано. Сейчас футболисты постепенно возвращаются. Все это дает нам уверенность в нашей игре и возможность хорошо распределить игроков на поле.

Это напоминает мне ситуацию, когда мы проиграли "Барселоне" со счетом 0:4, а затем смогли достичь более сбалансированной игры с мадридским "Атлетико". Это не означает, что команду не будут пополнять молодые игроки - мы будем использовать все ресурсы, чтобы демонстрировать свой стиль игры.

Конечно, две победы в плей-офф Лиги Европы со счетом 2:0 - это очень хорошие результаты, но в воскресенье нас ожидает еще один вызов - игра против "Кадиса" в Примере. Несмотря на успехи в Лиге Европы, нам нужно улучшать свое выступление в чемпионате.