WhoScored: Кендзера - худший игрок Динамо в матче против Вильярреала

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" уступило "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Худшим игроком киевлян в данной встрече стал Томаш Кендзера, игру которого Whoscored оценил в 5,8 балла. В свою очередь, лучшим оказался Виталий Миколенко. Он получил оценку 6,6 баллов.

Лучшим в составе "Вильярреала" стал нападающий Жерар Морено - 8,2 балла. На его счету дубль.