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WhoScored: Кендзера - худший игрок Динамо в матче против Вильярреала
Лучшим оказался Виталий Миколенко
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" уступило "Вильярреалу" со счетом 0:2.
Худшим игроком киевлян в данной встрече стал Томаш Кендзера, игру которого Whoscored оценил в 5,8 балла. В свою очередь, лучшим оказался Виталий Миколенко. Он получил оценку 6,6 баллов.
Лучшим в составе "Вильярреала" стал нападающий Жерар Морено - 8,2 балла. На его счету дубль.
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