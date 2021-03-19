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WhoScored: Кендзера - худший игрок Динамо в матче против Вильярреала

Лига Европы
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Лучшим оказался Виталий Миколенко

WhoScored: Кендзера - худший игрок Динамо в матче против Вильярреала

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" уступило "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Худшим игроком киевлян в данной встрече стал Томаш Кендзера, игру которого Whoscored оценил в 5,8 балла. В свою очередь, лучшим оказался Виталий Миколенко. Он получил оценку 6,6 баллов.

Лучшим в составе "Вильярреала" стал нападающий Жерар Морено - 8,2 балла. На его счету дубль.

WhoScored: Кендзера - худший игрок Динамо в матче против Вильярреала - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал Томаш Кендзёра
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