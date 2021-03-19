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Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома

Лига Европы
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Мечты о победе в турнире остаются на следующий сезон

Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем 1/8 финала Лиги Европы из лагеря донецкого "Шахтера" звучали заявления о том, что шансы в противостоянии с "Ромой" после римского разгрома все же остаются - стоит только забитых два быстрых мяча, чтобы вернуть интригу. Но Паулу Фонсека со всей серьезностью отнесся к поединку со своей бывшей командой и не оставил горнякам ни единого шанса. Более того "Рома" и в Киеве оказалась сильнее (1:2), не позволив горнякам пополнить копилку евро коэффициентов Украины. Вашему вниманию ФОТО репортаж с НСК Олимпийский от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько

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Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 1Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 2Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 3Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 4Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 5Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 6Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 7Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 8Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 9Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 10Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 11Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 12Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 13Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 14Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 15Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 16Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 17Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 18Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 19Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 20Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 21Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 22Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 23Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 24Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 25Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 26Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 27Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 28Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 29Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 30Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 31Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 32Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 33Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 34Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 35Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 36Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 37Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома - фото 38
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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) фото
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