Не так сталось, як гадалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Рома

Перед матчем 1/8 финала Лиги Европы из лагеря донецкого "Шахтера" звучали заявления о том, что шансы в противостоянии с "Ромой" после римского разгрома все же остаются - стоит только забитых два быстрых мяча, чтобы вернуть интригу. Но Паулу Фонсека со всей серьезностью отнесся к поединку со своей бывшей командой и не оставил горнякам ни единого шанса. Более того "Рома" и в Киеве оказалась сильнее (1:2), не позволив горнякам пополнить копилку евро коэффициентов Украины. Вашему вниманию ФОТО репортаж с НСК Олимпийский от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько

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