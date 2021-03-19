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"Они оставили на поле пот и кровь". Моуриньо зашел в раздевалку Динамо З и поздравил соперников
Толерантный Жозе
Football London
Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в эфире BT Sport прокомментировал итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с загребским "Динамо" Загреб (0:3; 2:0 – первый поединок).
"На поле была одна команда. "Динамо" оставило на газоне пот и кровь. В конце у них были даже слезы радости. Я должен их поздравить. Моя команда не выглядела так, словно играет в важном матче. Для меня этот поединок таковым являлся. Для любого фаната "Тоттенхэма" важен каждый матч. Мне очень грустно".
"Я только что вышел из раздевалки "Динамо", поздравил парней, мне очень жаль, что не моя команда выиграла матч за счет своего отношения к делу".
Jose Mourinho walked into Dinamo Zagreb’s dressing room to congratulate them ????— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021
(via @PeytonCity)pic.twitter.com/YyKzwm8uJr
You ???????????????? to listen to his Jose Mourinho interview ????— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 18, 2021
He wears his heart on his sleeve as he looks at a horrible night for the club... pic.twitter.com/Wwi2THhPBH
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