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"Они оставили на поле пот и кровь". Моуриньо зашел в раздевалку Динамо З и поздравил соперников

Лига Европы
(2 голосов)

Толерантный Жозе

"Они оставили на поле пот и кровь". Моуриньо зашел в раздевалку Динамо З и поздравил соперников

Football London

Новина українською

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в эфире BT Sport прокомментировал итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с загребским "Динамо" Загреб (0:3; 2:0 – первый поединок).

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"На поле была одна команда. "Динамо" оставило на газоне пот и кровь. В конце у них были даже слезы радости. Я должен их поздравить. Моя команда не выглядела так, словно играет в важном матче. Для меня этот поединок таковым являлся. Для любого фаната "Тоттенхэма" важен каждый матч. Мне очень грустно".

"Я только что вышел из раздевалки "Динамо", поздравил парней, мне очень жаль, что не моя команда выиграла матч за счет своего отношения к делу".

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В статье: Жозе Моуриньо Динамо (Загреб) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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Комментарии (4)
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vlapa (Киев)
19.03.2021 в 11:25
От якби такі слова після матчу сказав Фонсека або Емері... Але яка кров, там і потом не пахло
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demiurg (Одесса)
19.03.2021 в 11:01
Якби славетний філозоф з Етесу був знайомий з Моурінью, навряд чи він був так певен своєї тези. Так, все тече, все змінюється - лише Жозе залишається вірним собі. За його програші несуть відповідальність: а) арбітри; б) кліматичні умови і стан майданчику; в) гравці. Вчора арбітрам не було за що дорікати, погода и поле були відмінні. Так що хлопці - віддувайтеся. P.S. Хлопці, до речі, грали непогано. Чи можна їм дорікати, що тренер наказав поставити автобус, а коли супротивник кров'ю і потом загнав три м'ячи, вони не змогли відігратися? Чи вони не билися весь овертайм?
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
19.03.2021 в 10:42
Так вот что оказывается надо, что отыгрывать проигрыш и проходить дальше - оставить на поле кровь и пот, а после игры не улыбки, а слезы.
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мы за динамо (киев)
19.03.2021 в 11:42
нічого нового. так було завжди. може для моура це новина.
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