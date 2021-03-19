"Они оставили на поле пот и кровь". Моуриньо зашел в раздевалку Динамо З и поздравил соперников

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в эфире BT Sport прокомментировал итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с загребским "Динамо" Загреб (0:3; 2:0 – первый поединок).

"На поле была одна команда. "Динамо" оставило на газоне пот и кровь. В конце у них были даже слезы радости. Я должен их поздравить. Моя команда не выглядела так, словно играет в важном матче. Для меня этот поединок таковым являлся. Для любого фаната "Тоттенхэма" важен каждый матч. Мне очень грустно".