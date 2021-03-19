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"Мы доказали, что заслуживаем быть в четвертьфинале". Форвард Вильярреала - о матче с Динамо

Лига Европы
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Жерар Морено прокомментировал победу над киевским клубом

"Мы доказали, что заслуживаем быть в четвертьфинале". Форвард Вильярреала - о матче с Динамо

Фото: VillarrealCF

Новина українською

Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено прокомментировал победу над киевским "Динамо" (2:0) и выход в 1/4 финала Лиги Еропы.

"Я очень рад за команду. Ребята отлично постарались. Мы любим участвовать в больших матчах. Сегодня был очень ответственный матч - мы доказали, что заслуживаем быть в четвертьфинале", - цитирует слова Морено официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в ответном матче против "Динамо" Жерар Морено отличился дублем.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал Жерар Морено
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Источник:
UEFA

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