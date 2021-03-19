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"Мы доказали, что заслуживаем быть в четвертьфинале". Форвард Вильярреала - о матче с Динамо
Жерар Морено прокомментировал победу над киевским клубом
Фото: VillarrealCF
Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено прокомментировал победу над киевским "Динамо" (2:0) и выход в 1/4 финала Лиги Еропы.
"Я очень рад за команду. Ребята отлично постарались. Мы любим участвовать в больших матчах. Сегодня был очень ответственный матч - мы доказали, что заслуживаем быть в четвертьфинале", - цитирует слова Морено официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в ответном матче против "Динамо" Жерар Морено отличился дублем.
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Источник:UEFA
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