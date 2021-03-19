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Сергей Чуйченко: Если в чемпионате проблемы Шахтера не видны, то в еврокубках резко всплывают
Ожидаемое поражение горняков
фото - Олександр Приходько
Бывший нападающий "Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко прокомментировал поражение "Шахтера" со счетом 1:2 в повторном мачте 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы".
- Сергей, перед игрой вы предсказали, что "Рома", имея разницу в три мяча, будет играть от обороны на контратаках, и ждать свой гол. А забили не один, а даже два.
- Так и предполагалось, "Рома" никуда не спешила, в их-то ситуации, ждала свой шанс в контратаке, а "Шахтер" спешил забить быстрый гол, и они на этом их подловили. Первый тайм "горняки" провели невыразительно, все делали медленно, без скоростей. А гости откатывались за центр поля своей половины, выстраивали две линии обороны, не позволив ничего создать донетчанам. Второй тайм "Шахтер" сыграл лучше. Появились острые моменты, начали играть активнее, но на фоне этого, что они открылись, возникла большая вероятность пропустить гол. Так оно и получилось. Класс итальянских футболистов оказался и во втором матче выше. Команда сыграла грамотно в обороне и тактически переиграла "горняков".
- А "Шахтер" наоборот показал проблему в обороне, как в Риме, так и в Киеве.
- Как мы и говорили, если в чемпионате эти проблемы не видны, то в еврокубках они резко всплывают. Здесь моментально наказывают за любые ошибки. "Шахтер" полез вперед, оголил свои защитные линии, чем облегчил задачу для контратак "Ромы". Исполнительское мастерство позволило им забить два гола. А могли и больше. После первого забитого мяча у них сразу было еще два голевых момента. К сожалению, пока класс итальянской команды превосходит наших футболистов, и это показали два поединка. Хотелось, чтобы "Шахтер" добыл хотя бы ничью и очки в копилку украинского футбола.
- Была надежда на ничью, если бы испанский арбитр поставил на Матвиенко явный пенальти.
- Но не поставил. Трудно сказать почему. Хотя нарушение было очевидным.
- Можно констатировать, что "Шахтер" впереди ждут непростые времена в еврокубках? Тайсон уже одной ногой в Бразилии, на Марлоса не сильно рассчитывают. Еще недавно они было движущей силой команды.
- Нужно понимать, что после 0:3 наставник Каштру что-то хотел изменить, поэтому и дал более молодым сыграть и проявить себя. А может понимает, что нужно смотреть уже на перспективу и искать резервы для усиления игры. Первый тайм не получился, не было практически моментов. Хотя, когда счет стал 1:1, Марлос вышел и немного оживил игру, но сильно изменить ничего не получилось. В очередной раз оборона грубо ошиблась, пропустили и уже полностью психологически сломались. "Рома" до конца играла уже по счету, добыла заслуженную победу и показала "Шахтеру" над чем нужно работать.
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