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История с расизмом и потасовкой в подтрибунке: Джеррард защитил игрока Рейнджерс после матча со Славией

Лига Европы
(1 голосов)

Стивен на связи

История с расизмом и потасовкой в подтрибунке: Джеррард защитил игрока Рейнджерс после матча со Славией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Рейнджерс" Стивен Джеррард обвинил футболиста "Славии" в расизме. Игрок пражского клуба Ондржей Кудела подозревается в расистском оскорблении исполнителя "Рейнджерс" Глена Камара. Цитирует Джеррарда The Scottish Sun. Напомним, команда из Глазго вылетела из 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 0:2).

"Мой футболист сказал мне, что там был расизм. Жаль, что нас пытаются обвинить во лжи. Я построил прочные отношения с Гленом Камарой и доверяю ему. Хотелось бы, чтобы в УЕФА провели расследование".

По информации СМИ, Кудела был избит Камарой в подтрибунке после финального свистка – якобы сам Джеррард и представители УЕФА стали свидетелями потасовки.

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В статье: Стивен Джеррард Славия (Прага) Глен Камара
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Источник:
The Scottish Sun

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Комментарии (8)
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Rezerf (Чернігів)
19.03.2021 в 12:26
Я бачив цей епізод. Кудела, коли там щось говорив чорному, затуляв рота рукою. Тому нічого вони не доведуть. А ось чернопикому можуть впаяти за побиття гравця Слвії.
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+2
0
TarasLviv2019 (LVIV)
19.03.2021 в 12:44
як і тобі за такий коментар
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0
-1
мы за динамо (киев)
19.03.2021 в 12:24
а макаронники он благородних віслюків сульшером обзивають. от же пад люки. расисти!!!
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+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
19.03.2021 в 12:13
КАПЕЦЬ Довели справу, що одна раса може сховатися за давню історію!
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+1
0
football_soccer (Украина)
19.03.2021 в 11:39
очень удобно устроились, распускают свой язык, но как только по головушке прилетает ответка за слова, начинают ныть: "этот белый расист, он ударил меня, только потому что я черный" .. Очень удобно ныне им живется
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+3
0
vlapa (Киев)
19.03.2021 в 11:11
Ox, уж эти "бледнолицые", любят свое быдляцтво прикрывать рассизмом
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
19.03.2021 в 11:10
Тоесть, избиение белого черным теперь можно оправдать тоже расизмом?:DБелый бьет черного - расизм.Черный бьет белого - расизм.Замкнутый круг)
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+3
0
мы за динамо (киев)
19.03.2021 в 10:56
ну так нехай і відповідають кожен за своє, звісно при наявності незаперечних доказів. від самого початку, тобто від моменту коли виникли загострення ще під час гри. пс рано чи пізно джерард теж від чорного вихватить, за шо знайдеться. з ними незабариться. чиста шаріковщина. пс чехія в расизмі ніяк не замішана, нічим чорним не заборгувала, на відміну від британців. чия б корова мичала.
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+7
0


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