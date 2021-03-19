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История с расизмом и потасовкой в подтрибунке: Джеррард защитил игрока Рейнджерс после матча со Славией
Стивен на связи
Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Рейнджерс" Стивен Джеррард обвинил футболиста "Славии" в расизме. Игрок пражского клуба Ондржей Кудела подозревается в расистском оскорблении исполнителя "Рейнджерс" Глена Камара. Цитирует Джеррарда The Scottish Sun. Напомним, команда из Глазго вылетела из 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 0:2).
"Мой футболист сказал мне, что там был расизм. Жаль, что нас пытаются обвинить во лжи. Я построил прочные отношения с Гленом Камарой и доверяю ему. Хотелось бы, чтобы в УЕФА провели расследование".
По информации СМИ, Кудела был избит Камарой в подтрибунке после финального свистка – якобы сам Джеррард и представители УЕФА стали свидетелями потасовки.
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