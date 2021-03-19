История с расизмом и потасовкой в подтрибунке: Джеррард защитил игрока Рейнджерс после матча со Славией

Менеджер "Рейнджерс" Стивен Джеррард обвинил футболиста "Славии" в расизме. Игрок пражского клуба Ондржей Кудела подозревается в расистском оскорблении исполнителя "Рейнджерс" Глена Камара. Цитирует Джеррарда The Scottish Sun. Напомним, команда из Глазго вылетела из 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 0:2).

"Мой футболист сказал мне, что там был расизм. Жаль, что нас пытаются обвинить во лжи. Я построил прочные отношения с Гленом Камарой и доверяю ему. Хотелось бы, чтобы в УЕФА провели расследование".

По информации СМИ, Кудела был избит Камарой в подтрибунке после финального свистка – якобы сам Джеррард и представители УЕФА стали свидетелями потасовки.