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Майораль: Знали, что Шахтер здорово умеет играть в футбол
Форвард "Ромы" поделился мнением об игре с "горняками"
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Нападающий "Ромы" Борха Майораль прокомментировал победу над "Шахтером" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2).
"Матч был трудный. Мы знали, что "Шахтер" здорово умеет играть в футбол. Главное, что мы прошли дальше. "Шахтер" хотел забрать мяч себе, и мы учитывали это при игре в обороне. Надо сохранить такой настрой, как и против "Шахтера". Очень рад, что забил два гола", - сказал Майораль.
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Источник:UEFA
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