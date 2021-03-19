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Майораль: Знали, что Шахтер здорово умеет играть в футбол

Лига Европы
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Форвард "Ромы" поделился мнением об игре с "горняками"

Майораль: Знали, что Шахтер здорово умеет играть в футбол

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Ромы" Борха Майораль прокомментировал победу над "Шахтером" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

"Матч был трудный. Мы знали, что "Шахтер" здорово умеет играть в футбол. Главное, что мы прошли дальше. "Шахтер" хотел забрать мяч себе, и мы учитывали это при игре в обороне. Надо сохранить такой настрой, как и против "Шахтера". Очень рад, что забил два гола", - сказал Майораль.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия) Борха Майораль
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Источник:
UEFA

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