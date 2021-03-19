"После перерыва сыграли по-другому и заслужили победу". Вратарь Ромы - о матче с Шахтером

Что вы там заслужили? Ваши заслуги лишь в том, что Шахтер в кризисе. Вот и все ваши заслуги. Но даже такой Шахтер мог выигрывать эту игру, если бы судья не был слепым и назначил 2 пенальти, которые реально были.