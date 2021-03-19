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"После перерыва сыграли по-другому и заслужили победу". Вратарь Ромы - о матче с Шахтером

Лига Европы
(1 голосов)

Пау Лопес прокомментировал матч с "горняками"

"После перерыва сыграли по-другому и заслужили победу". Вратарь Ромы - о матче с Шахтером

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Ромы" Пау Лопес прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"В первом тайме у нас мало что получалось, слишком легко теряли мяч. Важно было не пропустить быстрый гол. После перерыва мы сыграли уже по-другому и заслужили победу. Доволен выходом в четвертьфинал, потому что мы знали, что будет тяжело", - цитирует слова Лопеса официальный сайт УЕФА.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия) Пау Лопес
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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balhash (Донецк)
19.03.2021 в 12:05
Что вы там заслужили? Ваши заслуги лишь в том, что Шахтер в кризисе. Вот и все ваши заслуги. Но даже такой Шахтер мог выигрывать эту игру, если бы судья не был слепым и назначил 2 пенальти, которые реально были.
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