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"После перерыва сыграли по-другому и заслужили победу". Вратарь Ромы - о матче с Шахтером
Пау Лопес прокомментировал матч с "горняками"
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Голкипер "Ромы" Пау Лопес прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
"В первом тайме у нас мало что получалось, слишком легко теряли мяч. Важно было не пропустить быстрый гол. После перерыва мы сыграли уже по-другому и заслужили победу. Доволен выходом в четвертьфинал, потому что мы знали, что будет тяжело", - цитирует слова Лопеса официальный сайт УЕФА.
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