"Засранец и осел". Пиоли оскорбил Сульшера на ломаном английском после вылета Милана из ЛЕ

Операторы трансляции ответного поединка 1/8 Лиги Европы между "Миланом" и "МЮ" выцепили интересный момент после финального свистка. Напомним, англичане обыграли итальянцев на "Сан-Сиро" и вышли в четвертьфинал турнира (1:1, 0:1).

После матча менеджер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сказал алленаторе "Милана" Стефано Пиоли, что у него хорошая команда. Тем не менее, тренер "россонери" не поблагодарил норвежца за комплимент, а вместо этого выдал ругательства с помощью смеси итальянского и ломаного английского:

Итальянские СМИ подчеркивают, что Сульшер произнес свои любезные слова неискренне и с натянутой улыбкой.

Wow.

Ending of Milan-Manchester United:



Solskjaer told to Pioli “good team”.



Possibly as sportsmanship.



But possibly Pioli took it as patronising, and replied in Italian:



“Good team this f**k, you as****e, donkey! your sister good team, your sister"



