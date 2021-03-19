Бущан: У Динамо заметен значительный прогресс за последние полгода

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал поражение "Вильярреалу" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

- После поражений вратарям, наверное, приходится особенно несладко. Как в таких ситуациях отвлечь себя?

- Мы профессионалы, и прекрасно понимаем, что без поражений в футболе не бывает. В принципе, как и по жизни. Поэтому надо как можно быстрее забывать об этом поединке, предварительно проанализировав его и двигаться дальше.

- Что вспоминается в первую очередь в евросезоне, который завершился для нас, если подводить его итоги?

- Прежде всего это домашняя победа над "Ференцварошем", которая позволила нам пройти к еврокубковой весны, также поединки с "Брюгге" на предыдущей стадии Лиги Европы. Могу сказать, что заметен значительный прогресс, если сравнивать с командой даже полугодичной давности, но останавливаться на этом не стоит.

- Самым сложным соперником была "Барселона"?

- Я играл одну игру против каталонцев, и, наверное, она была действительно тяжелой для меня. Потерпели досадное домашнее поражение, хотя и после первого тайма была нулевая ничья ... Но ничего страшного, это футбол, тоже опыт, который необходимо принять.

- Уже мыслями в матче чемпионата против "Руха"?

- Конечно. Необходимо забывать игру с "Вильярреалом". Хотелось бы лучше сыграть и в Киеве, и здесь, но футбол состоит из мелочей, которые сыграли большую роль в нашем противостоянии.