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Бущан: У Динамо заметен значительный прогресс за последние полгода
Вратарь "Динамо" подвел итоги матча в 1/8 финала ЛЕ
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал поражение "Вильярреалу" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
- После поражений вратарям, наверное, приходится особенно несладко. Как в таких ситуациях отвлечь себя?
- Мы профессионалы, и прекрасно понимаем, что без поражений в футболе не бывает. В принципе, как и по жизни. Поэтому надо как можно быстрее забывать об этом поединке, предварительно проанализировав его и двигаться дальше.
- Что вспоминается в первую очередь в евросезоне, который завершился для нас, если подводить его итоги?
- Прежде всего это домашняя победа над "Ференцварошем", которая позволила нам пройти к еврокубковой весны, также поединки с "Брюгге" на предыдущей стадии Лиги Европы. Могу сказать, что заметен значительный прогресс, если сравнивать с командой даже полугодичной давности, но останавливаться на этом не стоит.
- Самым сложным соперником была "Барселона"?
- Я играл одну игру против каталонцев, и, наверное, она была действительно тяжелой для меня. Потерпели досадное домашнее поражение, хотя и после первого тайма была нулевая ничья ... Но ничего страшного, это футбол, тоже опыт, который необходимо принять.
- Уже мыслями в матче чемпионата против "Руха"?
- Конечно. Необходимо забывать игру с "Вильярреалом". Хотелось бы лучше сыграть и в Киеве, и здесь, но футбол состоит из мелочей, которые сыграли большую роль в нашем противостоянии.
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