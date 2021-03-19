Форвард Шахтера: Момент с фолом на Исмаили стал ключевым в игре с Ромой

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал поражение "Роме"(1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Расстроился, ведь считаю, что в первом тайме мы хорошо играли. Вне всяких сомнений, после результата 0:3 противостоять "Роме" было очень сложно. Но хочу поздравить команду за то, что она боролась и делала все возможное.

Фонсека прочитал "Шахтер? Конечно, он очень хорошо знает футболистов нашей команды, ведь здесь он проработал три года, знает детали. Поэтому нам было сложно.

Думаю, что ключевой момент произошел в Риме во втором тайме, когда был фол на Исмаили, но арбитр его не зафиксировал, а дал продолжить игру. И потом в контратаке "Рома" забила нам еще один гол. Был также похожий момент у "Ромы", когда Алан Патрик фолил на Диавара, и тогда судья остановил матч и вынес нашему игроку предупреждение. Это был тот момент, когда мы хорошо себя показывали, были близки к голу и чувствовали, что "Рома" испытывает трудности. Эти моменты были ключевыми.

Конечно, я очень хотел забить, но намного больше хотел пройти дальше", - сказал Мораес в интервью пресс-службе клуба.