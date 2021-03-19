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Судейский эксперт убежден, что арбитр не назначил пенальти в пользу Шахтера в матче с Ромой

Лига Европы
(1 голосов)

Шахтер - Рома 1:2. Судейский анализ матча

Судейский эксперт убежден, что арбитр не назначил пенальти в пользу Шахтера в матче с Ромой

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце матча между "Шахтером" и "Ромой" произошел эпизод, который привлек внимание к арбитру поединка испанцу Матеу Лаосу (он любит быть в эпицентре событий, разговоров, слухов). Николай Матвиенко откликнулся на передачу Марлоса из глубины, в штрафной соперника встретился с мячом, но на линии площади ворот упал после прикосновения руки защитника "Ромы" Бруно Переса. Как признают итальянские СМИ, это пенальти.

Судейский эксперт убежден, что арбитр не назначил пенальти в пользу Шахтера в матче с Ромой - изображение 1

Такого же мнения придерживается судейский эксперт нашего сайта Сергей Шебек.

"Да, не назначил пенальти в ворота "Ромы", - прокомментировал эпизод экс-арбитр ФИФА.

Стоит добавить, что итоговый счет – 1:2 в пользу "Ромы", а ничья, которая могла быть добыта "Шахтером" благодаря голу с пенальти, ничего бы донецкой команде не дала. Ничего, кроме утешенного самолюбия главного тренера. Ничьей мало было Украине и для сохранения шансов на прямое место в группе Лиги чемпионов. Чтобы опередить Шотландию в Таблице коэффициентов, кто-то из пары "Шахтер" / "Динамо" должен был побеждать. Или же обе должны были играть вничью.

"Шахтер" проиграл "Роме" 1:2 после поражения 0:3 в первом матче, а "Динамо" дважды уступило "Вильярреалу" по 0:2.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.03.2021 в 13:00
Це і для України б нічого не дало, оскільки шотландці відірвалися на 0,275, а нічия принесла б лише 0,2... Монзулів у Європі немає.
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Hanter44 (Baburka)
19.03.2021 в 12:58
Ох-ох-ох!Сергей Шебек проявил объективность! Как рады! Очередь за Ступором.
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