Судейский эксперт убежден, что арбитр не назначил пенальти в пользу Шахтера в матче с Ромой

В конце матча между "Шахтером" и "Ромой" произошел эпизод, который привлек внимание к арбитру поединка испанцу Матеу Лаосу (он любит быть в эпицентре событий, разговоров, слухов). Николай Матвиенко откликнулся на передачу Марлоса из глубины, в штрафной соперника встретился с мячом, но на линии площади ворот упал после прикосновения руки защитника "Ромы" Бруно Переса. Как признают итальянские СМИ, это пенальти.

Такого же мнения придерживается судейский эксперт нашего сайта Сергей Шебек.

"Да, не назначил пенальти в ворота "Ромы", - прокомментировал эпизод экс-арбитр ФИФА.

Стоит добавить, что итоговый счет – 1:2 в пользу "Ромы", а ничья, которая могла быть добыта "Шахтером" благодаря голу с пенальти, ничего бы донецкой команде не дала. Ничего, кроме утешенного самолюбия главного тренера. Ничьей мало было Украине и для сохранения шансов на прямое место в группе Лиги чемпионов. Чтобы опередить Шотландию в Таблице коэффициентов, кто-то из пары "Шахтер" / "Динамо" должен был побеждать. Или же обе должны были играть вничью.

"Шахтер" проиграл "Роме" 1:2 после поражения 0:3 в первом матче, а "Динамо" дважды уступило "Вильярреалу" по 0:2.