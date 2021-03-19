(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Миколенко

Ладно: "Вильярреал" выше классом, Унаи Эмери – крайне неудобный оппонент для Мирчи Луческу, "Динамо" больше концентрируется на чемпионате, чем на Лиге Европы. Все это прописные истины, которыми можно оправдывать поражение киевлян в противостоянии с представителем Ла Лиги. Но говорим не только о том, что киевляне не сумели прыгнуть выше головы, но и о том, что некоторые сыграл ниже своих возможностей.

Забарного и Сироту оставим в покое – как-то слишком уж быстро из них слепили местных звездочек. А вот Цыганков и Миколенко уже должны отвечать за свои провалы. Как лидеры команды. Как те, на кого возложено клеймо самых ценных ресурсов клуба. Как те, за кого руководство "Динамо" хотело бы в будущем выручить немало средств на трансферном рынке.

Цыганков уже давно выпадает, играет вспышками, зачастую исчезает в матчах против соперников, которые хотя бы чуть-чуть сильнее "Миная" или "Ингульца". Но когда успел остановиться в развитии Виталий Миколенко? Если не сказать жестче – когда успел деградировать?

Совсем недавно любовались игрой Миколенко в матче за сборную Украины против Португалии, хвалили левого защитника едва ли не после каждого поединка киевского "Динамо". А сегодня с грустью приходится констатировать, что Миколенко "привозит" на ровном месте. Как вчера во время второго гола "Вильярреала". Да и первый состоялся не без ошибки левого защитника.

А теперь возвращаемся к началу: не нужно даже прыгать выше головы. Сыграй на своем уровне, просто не допускай простых ошибок – и сопернику однозначно будет сложнее. Да, конечно, "Вильярреал" забил бы в других ситуациях и добыл бы победу другим методом. Но тогда, по крайней мере, не писали бы испанские СМИ, что соперник даже "не пощекотал" "субмарину", а "в Украине таланты перевелись".

При Мирче Луческу прогрессируют немало игроков киевского "Динамо". Но некоторые не развиваются. Так как с этим быть?!