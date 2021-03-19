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Трубин: Вратарю всегда тяжело переживать поражения, но меня учили делать выводы
Он отметил, что не падает духом, а работает над собой еще усерднее
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин поделился мнением о вылете команды из 1/8 финала Лиги Еропы от "Ромы".
"Вратарю всегда тяжело переживать поражения. Но меня учили делать выводы, а не переживать.
Поэтому не падаю духом, а работаю над собой каждый день еще усерднее", — написал Трубин на своей Instagram странице.
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Источник:инстаграм Анатолия Трубина
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