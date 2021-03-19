Трубин: Вратарю всегда тяжело переживать поражения, но меня учили делать выводы

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин поделился мнением о вылете команды из 1/8 финала Лиги Еропы от "Ромы".

"Вратарю всегда тяжело переживать поражения. Но меня учили делать выводы, а не переживать.

Поэтому не падаю духом, а работаю над собой каждый день еще усерднее", — написал Трубин на своей Instagram странице.