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Трубин: Вратарю всегда тяжело переживать поражения, но меня учили делать выводы

Лига Европы
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Он отметил, что не падает духом, а работает над собой еще усерднее

Трубин: Вратарю всегда тяжело переживать поражения, но меня учили делать выводы

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин поделился мнением о вылете команды из 1/8 финала Лиги Еропы от "Ромы".

"Вратарю всегда тяжело переживать поражения. Но меня учили делать выводы, а не переживать.

Поэтому не падаю духом, а работаю над собой каждый день еще усерднее", — написал Трубин на своей Instagram странице.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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