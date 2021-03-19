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Сергей Коновалов: Ожидалось, что Динамо покажет хороший футбол, но нет

Лига Европы
(2 голосов)

Игра киевлян в Испании разочаровала

Сергей Коновалов: Ожидалось, что Динамо покажет хороший футбол, но нет

фото - ФК "Динамо" Київ

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Сергей Коновалов прокомментировал поражение киевлян со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала".

"Как и предполагал, шансов у "Динамо" обыграть испанцев, да еще на выезде, практически не было. Единственно ожидалось, что киевляне выйдут, отдадут все силы на поле и покажут хороший футбол. Но и этого мы не увидели. Игра динамовцев не впечатлила. Они кроме первых пятнадцать минут, где была активная фаза и вспышка надежды, отыграли пассивно и без желания. Опять проблемы в центре обороны, опять, как и в Киеве, первый мяч пропустили из пределов вратарской площади.

В атакующих действиях также ничего не получалось. За весь матч ни одного голевого момента, и в первом тайме ни одного удара в створ ворот. Если в Киеве динамовцев хватило на первые тридцать минут, то в Испании всего лишь до первого гола. "Вильярреал" создал два момента и два реализовал, что говорит о классе команды.

Когда счет стал 2:0 игра просто превратилась в формальность. Во втором тайме обе команды остановились, катали мяч, видимо с нетерпением ждали окончания поединка. Одним уже ничего не надо, другие ничего не могут.

На фоне "Вильярреала" видны большие проблемы в структуре построения игры "Динамо". Поэтому поражение принимается как закономерность. Мастерство и класс испанских футболистов выше, и на сегодняшний день "Динамо" выжать больше не может. Но, несмотря на два поражения, динамовцы по сравнению с последними годами хотя бы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, что уже прогресс".

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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