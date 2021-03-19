Их прощальный поклон, или Семь тощих лет. Акценты зрителя на играх наших клубов в Лиге Европы

Признаюсь честно, поначалу вообще не собирался смотреть ответные матчи "Шахтера" и "Динамо". Уж слишком безрадостной была их перспектива после увиденного в первых играх. Негатива в нашей жизни и так более чем достаточно, так зачем же заниматься мазохизмом?

Бодрые выступления команд Каштру и Луческу в минувшем туре УПЛ предательски заманили меня в эту депрессивную западню. Нужно было быть наивным ребенком, чтобы надеяться на благополучный исход для обеих. Но уж хлопнуть дверью; показать, что и мы чего-то стоим; если не выиграть, то хотя бы дать бой. Куда там…

Или я чего-то не заметил, и это и был бой? Тогда все значительно хуже, ибо нам указали наше место чуть выше плинтуса плей-офф Лиги Европы. Как предел мечтаний украинского болельщика. В любом случае, это был их прощальный поклон. Встали, поклонились, и ушли. На цыпочках.

Всякое было за эти последние семь тощих лет. И вылетали мы раньше, случалось, и с более оглушительным треском. Возможно, это мои личные ощущения, но такой безнадеги с оглядкой на будущее что-то не припомню. Вот реально чувствуешь себя пассажиром третьего класса, высаженным за нехватку денег на полный билет.

И самое печальное, что все выглядит закономерным и объективным.

Раньше еще было вот это: подождите, мы поменяем тренера, освежим состав, встряхнемся и ощетинимся, в конце концов… Сегодня смотришь, как по щучьему велению "сдулась" команда Каштру, и как бьется рыбой об лед Луческу под лозунгом "используй то, что под рукою, и не ищи себе другое" - и тебя охватывает тихая грусть.

Зрителю нужно зрелище. В Вильярреале вчера его не было вовсе. Почти все уместилось в два гола хозяев поля до перерыва. Кроме них, во втором тайме была еще парочка безобидных самострелов – по одному в каждую сторону. Нас деловито упаковали без лишних движений. Фактически отбыли номер – они. Мы же выглядели предметом неодушевленным.

При всем уважении к Луишу Каштру, извините, офонарел, услышав следующее: "В первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать". Конечно, я не специалист, но, по моему дилетантскому мнению пока еще зрячего любителя футбола, в первом тайме в Киеве голевые моменты отсутствовали, как таковые.

Все выглядело настолько уныло, что впору было выключать телевизор. Однако второй тайм оказался полной противоположностью первому – от шести до восьми моментов. Увы, опять не в нашу пользу.

Повторюсь, все было отчетливо ясно еще до начала ответных поединков. Но и в них тон задавали те, для кого первостепенной задачей было не упустить свое весомое преимущество. Уже на 13-й минуте Морено открыл счет в Вильярреале, где "Динамо" теперь нужно было забивать трижды. Издеваетесь?

А вскоре после перерыва в Киеве Майорал превратил "этого не может быть" в "этого не может быть никогда". После его гола в оставшиеся сорок с копейками минут "Шахтер" должен был отгрузить в сетку ворот "Ромы" целых пять.

1:2 для команды Каштру оказались вполне закономерным итогом. 0:2 для команды Луческу, пожалуй, по такой игре – слишком. Там и одного мяча хватило бы, по-хорошему. Но что ты ляжешь будешь делать, когда забивают два из двух возможных?

Справедливости ради. На 80-й минуте в Киеве, уже при 1:2, на Матвиенко таки-был пенальти. Не только по мнению нашего комментатора, но и на взгляд моего приятеля-арбитра, смотревшего матч из Германии. К слову, тамошний комментатор, по его словам, после этого эпизода буквально вышел из себя, неистово вопрошая: "Что же тогда пенальти, если не это?"

Нам-то от этого легче вряд ли стало бы. Но, как по мне, этот случай укладывается в канву распространенных заблуждений. Буквально накануне слышал, как другой наш комментатор рассуждал о том, что, дескать там – в Европах – никто не заморачивается на такой "ерунде", как легкое касание соперника в динамике, которого достаточно для того чтобы сбить его с ног.

Вопиющая ошибка испанца Лаоса (с молчаливого одобрения ВАР, на секундочку!!!) может укрепить вас в этой ереси. Однако это не так. По крайней мере, исходя из действующих рекомендаций арбитрам. В любом случае, внимательно следим за трактовкой подобных моментов на международном уровне впредь.

Могильщиком "Шахтера" в Киеве стал Майорал, похоронный обряд в Вильярреале совершал Морено. Оба сделали по дублю, а последний и вовсе причастен ко всем четырем мячам, забитым в ворота "Динамо" в обоих матчах. Злой гений, так сказать.

Хотя, и вновь повторюсь, отпевать нас можно было еще неделю назад. А теперь мы, можно сказать, уже привыкали к земле. К той грешной земле, на которую нас, едва ли не играючи, опустили этой весной, после непродолжительного витания в облаках.

В случае с "Шахтером" убаюкивали победы над "Реалом", оставленный позади "Интер" и откровенно подарочный соперник в прошлом раунде. Хотя игра команды Каштру в наступившем году – точнее, ее отсутствие – буквально кричало благим матом на весь лес.

"Динамо", по большому счету, осталось тем же "Динамо" - звезд с неба не хватающим. Луческу всего лишь сумел выжать из него максимум, в отличие от предшественников. Где-то и повезло с соперниками: "Ференцварош" вместо условной "Боруссии", обескровленный "Брюгге"…

Фото - ФК "Динамо" Київ

Плохо даже не то, что мы провалились – нас почти не заметили в 1/8 финала. Что дальше, Дава? Что дальше… Банальная смена тренера в "Шахтере" и пара-тройка новых имен в составе "Динамо"? А поможет? Сдается мне, что семь тощих лет довели свое черное дело до логической развязки.

Наши лидеры из полномочных представителей в Европе превратились в случайных постояльцев. Чей предел мечтаний – участие в Лиге чемпионов, должным образом оплаченное. Лично меня подобное клубное благополучие не интересует. Я болею за украинский футбол. Не как за вещь в себе, а чтобы он был конкурентоспособным.

Поэтому мне совершенно параллельно – "Шахтер" ИЛИ "Динамо". Во внутренних соревнованиях я сознательно радуюсь каждому голу, забитому в ворота обоих. А когда они играют друг с другом, всегда отдаю предпочтение догоняющему. Потому что, чем острее конкуренция, тем сильнее чемпионат. Чем сильнее чемпионат, тем конкурентнее наш футбол.

Понимаю, что с этим можно спорить. Приводя примеры конкуренции на уровне табуретки. Знаю одно: продолжая механически – без соответствующих условий и предпосылок – увеличивать число участников УПЛ, мы способствуем ее ослаблению. Не исключаю, что в будущем это нам аукнется еще больнее.

Да, сейчас я вместе с вами переключаюсь на чемпионат Украины. Но он интересует меня не как банка с двумя пауками, под которыми погребена кучка мух. Не участвую я и в "революциях", затеваемых добрыми людьми с единственной целью: занять место не менее добрых людей. Дабы, в конечном итоге, восторжествовала стратегическая цель – выгодное участие.

Чемпионат превыше всего – это тоже лозунг не для меня. Через чемпионат футбольная Украина должна заявлять о себе в мире. Кстати, нам скоро играть отбор на Мундиаль. А знаете ли вы о том, сколько добрых людей в нетерпении ждут провала нашей сборной? А как же, ведь ее возглавляет "ставленник" не менее добрых людей. Так и живем…

А вы, ребята-аристократы, таки-привыкайте к земле! Говорят, она нас кормит. Вот и бороздите ее просторы в компании с "Колосом", "Ингульцом" и грядущим "Агробизнесом"! Что поделаешь, сегодня это наш уровень. На большее не наработали. Ах да, участие… Но скоро и оно потребует дополнительных усилий. Семь тощих лет на исходе…