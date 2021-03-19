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Фонсека: Шахтер - отличная команда с прекрасными футболистами

Лига Европы
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Порция комплиментов от наставника Ромы

Фонсека: Шахтер - отличная команда с прекрасными футболистами

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека в интервью ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы провели достойную игру. Мы прекрасно знали, что "Шахтер" будет высоко прессинговать. В первом тайме мы хорошо оборонялись и знали, что будут открываться зоны для атак.

Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к "Шахтеру", который достойно сражался в обоих матчах. Это отличная команда с прекрасными футболистами", - заявил Фонсека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Источник:
ТК Футбол

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