Фонсека: Шахтер - отличная команда с прекрасными футболистами

Главный тренер " Ромы " Паулу Фонсека в интервью ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы провели достойную игру. Мы прекрасно знали, что "Шахтер" будет высоко прессинговать. В первом тайме мы хорошо оборонялись и знали, что будут открываться зоны для атак.

Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к "Шахтеру", который достойно сражался в обоих матчах. Это отличная команда с прекрасными футболистами", - заявил Фонсека.