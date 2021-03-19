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Фонсека: Шахтер - отличная команда с прекрасными футболистами
Порция комплиментов от наставника Ромы
Главный тренер "
"Мы провели достойную игру. Мы прекрасно знали, что "Шахтер" будет высоко прессинговать. В первом тайме мы хорошо оборонялись и знали, что будут открываться зоны для атак.
Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к "Шахтеру", который достойно сражался в обоих матчах. Это отличная команда с прекрасными футболистами", - заявил Фонсека.
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