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Майкон: В матче с Ромой нам не повезло в моментах последней передачи
Итоги матча от хавбека горняков
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Хавбек "
"Мы старались, действовали довольно агрессивно. К сожалению, нам не повезло где-то в моментах последней передачи.
Отдавали себе отчет, что нужно забивать, но не получилось", - добавил Майкон.
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Источник:ТК Футбол
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