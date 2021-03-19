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Майкон: В матче с Ромой нам не повезло в моментах последней передачи

Лига Европы
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Итоги матча от хавбека горняков

Майкон: В матче с Ромой нам не повезло в моментах последней передачи

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Майкон прокомментировал поражение "Роме"(1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы старались, действовали довольно агрессивно. К сожалению, нам не повезло где-то в моментах последней передачи.

Отдавали себе отчет, что нужно забивать, но не получилось", - добавил Майкон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Майкон де Андраде
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Источник:
ТК Футбол

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