Майкон: В матче с Ромой нам не повезло в моментах последней передачи

Хавбек " Шахтера " Майкон прокомментировал поражение "Роме"(1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы старались, действовали довольно агрессивно. К сожалению, нам не повезло где-то в моментах последней передачи.

Отдавали себе отчет, что нужно забивать, но не получилось", - добавил Майкон.