Луческу: Мы играли на высоком уровне и не опозорились

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от "Вильярреала" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, а также подвел итог еврокубкового сезона для киевского клуба.

"Счет абсолютно справедливый. Играла очень опытная команда против молодого коллектива. Мы пока не готовы противостоять командам уровня "Вильярреала".

Такие команды не прощают - мы допустили две ошибки в центральной зоне и пропустили два мяча.

Тем не менее это был хороший опыт для "Динамо". Мы играли на высоком уровне и не опозорились", - сказал Луческу.