Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Мы играли на высоком уровне и не опозорились
Тренер признает, что Вильярреал был сильнее
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от "Вильярреала" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, а также подвел итог еврокубкового сезона для киевского клуба.
"Счет абсолютно справедливый. Играла очень опытная команда против молодого коллектива. Мы пока не готовы противостоять командам уровня "Вильярреала".
Такие команды не прощают - мы допустили две ошибки в центральной зоне и пропустили два мяча.
Тем не менее это был хороший опыт для "Динамо". Мы играли на высоком уровне и не опозорились", - сказал Луческу.
Популярное сейчас
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Жестокий прием из карате: форвард Рейнджерс в прыжке рассек шипами лоб голкиперу Славии
- Напомнили о себе. О чем говорить по итогам выступлений Динамо в еврокубках
- Без Суркисов, но с депутатами ОПЗЖ - Динамо взяло курс на Испанию
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО