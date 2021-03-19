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Луческу: Мы играли на высоком уровне и не опозорились

Лига Европы
(2 голосов)

Тренер признает, что Вильярреал был сильнее

Луческу: Мы играли на высоком уровне и не опозорились

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от "Вильярреала" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, а также подвел итог еврокубкового сезона для киевского клуба.

"Счет абсолютно справедливый. Играла очень опытная команда против молодого коллектива. Мы пока не готовы противостоять командам уровня "Вильярреала".

Такие команды не прощают - мы допустили две ошибки в центральной зоне и пропустили два мяча.

Тем не менее это был хороший опыт для "Динамо". Мы играли на высоком уровне и не опозорились", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2021 в 17:51
Вы играли на подвальном уровне и обосрались.
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+1
-4
Romb_DK (Київ)
19.03.2021 в 18:15
Тебе в дурке звуть Пеле чи просто Олег Дурак?
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