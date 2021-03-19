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"Преступление против своего народа" - Денисов высказался о недопуске зрителей на матч Шахтер - Рома

Лига Европы
(3 голосов)

Эмоциональная речь директора ТК Футбол

"Преступление против своего народа" - Денисов высказался о недопуске зрителей на матч Шахтер - Рома

shakhtar.com

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал решение киевских властей запретить посещение матча Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" (1:2).

"В матче с "Ромой" "Шахтер" оказался без поддержки болельщиков. Я со всей ответственностью отношусь к ситуации с ковидом как в Киеве, так и в Украине. И понимаю, насколько это опасная история, сам переболев в свое время.

Возмутительно выглядела сама история с выборочностью. В четверг все публичные заведения были открыты: работали ТЦ, во Дворце Украина было представление балета в 3D. В это же время в Киеве состоялся хоккейный матч. Почему НСК "Олимпийский" (открытый стадион) закрыли? Пустить 14 тысяч человек было бы не страшно. Хорошо, если действительно ковид атакует, то в таком случае можно было бы закрыть всё. Но этого не произошло. Главным решением было - закрыть этот матч.

Тут идет речь о какой-то халатности, глупости или преступлении. Почему? Куда пойдет приезжий человек в Киеве? Он пойдет на Крещатик и на Майдан, и там проведет время. А если посмотреть футбол - он пойдет в паб. Не пустить приезжих на открытый стадион, означало - отправить их в закрытое помещение. Люди оказались на головах друг у друга. Это решение не способствовало остановке развития эпидемии в столице, а увеличило эту вероятность. Если власть решила закрывать, то закрывать нужно было всё. Большая глупость и преступление против своего народа", - подытожил Денисов.

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В статье: Александр Денисов Шахтер (Донецк) Рома (Рим) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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Technical
19.03.2021 в 18:35
Згоден тут із ним. ТРЦ, пивнухи, кіно, громадський транспорт - все працює. А на стадіон раптом не можна
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0
-1
football_soccer (Украина)
19.03.2021 в 18:23
тарифы твоего хозяина за ком.услуги - вот это настоящее преступление против народа
Ответить
+2
-1
MaximSK (Киев)
19.03.2021 в 18:15
Со зрителями или без Шахтер бы проиграл Роме, она просто выше классом сейчас
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+4
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.03.2021 в 18:14
А чому їм, тим людям, вболівальникам Шахтаря, їхати у Київ?! Грайте у себе вдома, в Маріуполі, наприклад, на Донбасі, де ваші дім і ваші вболівальники. Досить тут вже гостювати, давно вже час додому їхати.
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2021 в 18:09
Будете играть --- будут пускать. А пока там не на что смотреть.
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+3
0
Shilov 2020 (Кировоград )
19.03.2021 в 18:01
Ты Денисов скажи спасибо что болельщиков не пустили на трибуны и они не увидели как обосрался Шахтер!
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+4
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.03.2021 в 17:58
Пєнісова понесло. Це твій Наперсточник злочинець номер 1.
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+5
-3
Acsakal (Kharkov)
19.03.2021 в 18:12
А навести хоч якісь контраргументи? Щось спростувати? Спіймати Денісова на брехні? На підтасовці фактів? Ні??? Ну, звісно: а навіщо? Куди простіше у звичайному стилі троля мочити представника головного конкурента. Об'єктивність? Справедливість? Гідність? - Ні, ніколи не чули.
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+3
-1


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