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"Преступление против своего народа" - Денисов высказался о недопуске зрителей на матч Шахтер - Рома
Эмоциональная речь директора ТК Футбол
shakhtar.com
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал решение киевских властей запретить посещение
"В матче с "Ромой" "Шахтер" оказался без поддержки болельщиков. Я со всей ответственностью отношусь к ситуации с ковидом как в Киеве, так и в Украине. И понимаю, насколько это опасная история, сам переболев в свое время.
Возмутительно выглядела сама история с выборочностью. В четверг все публичные заведения были открыты: работали ТЦ, во Дворце Украина было представление балета в 3D. В это же время в Киеве состоялся хоккейный матч. Почему НСК "Олимпийский" (открытый стадион) закрыли? Пустить 14 тысяч человек было бы не страшно. Хорошо, если действительно ковид атакует, то в таком случае можно было бы закрыть всё. Но этого не произошло. Главным решением было - закрыть этот матч.
Тут идет речь о какой-то халатности, глупости или преступлении. Почему? Куда пойдет приезжий человек в Киеве? Он пойдет на Крещатик и на Майдан, и там проведет время. А если посмотреть футбол - он пойдет в паб. Не пустить приезжих на открытый стадион, означало - отправить их в закрытое помещение. Люди оказались на головах друг у друга. Это решение не способствовало остановке развития эпидемии в столице, а увеличило эту вероятность. Если власть решила закрывать, то закрывать нужно было всё. Большая глупость и преступление против своего народа", - подытожил Денисов.
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