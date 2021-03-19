Гецко: В этом году на евроарене Шахтер еще не был таким убогим

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" (1:2).

"Это было ожидаемое разочарование. К сожалению, в противостоянии даже не с грандами футбольных топ-стран "Шахтеру" и "Динамо" нынешнего образца, ничего не светит. После унижения дончан в Лиге чемпионов в матчах с немецкой "Боруссией" теперь вот дождались провала в Лиге Европы с "Ромой". В этом году "Шахтер" на международной арене еще не был таким убогим. Создалось впечатление, что "горняки" просто не готовы, не знают , как выходить из-под прессинга, чувствовалось, что потерял контроль над подопечными рулевой Луиш Каштру. Кстати, на его месте каждый уважающий себя специалист серьезно задумался бы об отставке.

Дончане должны всегда помнить, что в футбол стоя уже не играют. Римляне даже выступая не в оптимальном составе в каждом игровом эпизоде стремились бороться до конца. Создалось впечатление, что именно гостям после домашних 3:0 и в Киеве больше нужна была победа", - сказал Гецко.