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Гецко: В этом году на евроарене Шахтер еще не был таким убогим
Каштру нужно задуматься об отставке
Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями об
"Это было ожидаемое разочарование. К сожалению, в противостоянии даже не с грандами футбольных топ-стран "Шахтеру" и "Динамо" нынешнего образца, ничего не светит. После унижения дончан в Лиге чемпионов в матчах с немецкой "Боруссией" теперь вот дождались провала в Лиге Европы с "Ромой". В этом году "Шахтер" на международной арене еще не был таким убогим. Создалось впечатление, что "горняки" просто не готовы, не знают , как выходить из-под прессинга, чувствовалось, что потерял контроль над подопечными рулевой Луиш Каштру. Кстати, на его месте каждый уважающий себя специалист серьезно задумался бы об отставке.
Дончане должны всегда помнить, что в футбол стоя уже не играют. Римляне даже выступая не в оптимальном составе в каждом игровом эпизоде стремились бороться до конца. Создалось впечатление, что именно гостям после домашних 3:0 и в Киеве больше нужна была победа", - сказал Гецко.
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