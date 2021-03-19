  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Гецко: В этом году на евроарене Шахтер еще не был таким убогим
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гецко: В этом году на евроарене Шахтер еще не был таким убогим

Лига Европы
(1 голосов)

Каштру нужно задуматься об отставке

Гецко: В этом году на евроарене Шахтер еще не был таким убогим

Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" (1:2).

"Это было ожидаемое разочарование. К сожалению, в противостоянии даже не с грандами футбольных топ-стран "Шахтеру" и "Динамо" нынешнего образца, ничего не светит. После унижения дончан в Лиге чемпионов в матчах с немецкой "Боруссией" теперь вот дождались провала в Лиге Европы с "Ромой". В этом году "Шахтер" на международной арене еще не был таким убогим. Создалось впечатление, что "горняки" просто не готовы, не знают , как выходить из-под прессинга, чувствовалось, что потерял контроль над подопечными рулевой Луиш Каштру. Кстати, на его месте каждый уважающий себя специалист серьезно задумался бы об отставке.

Дончане должны всегда помнить, что в футбол стоя уже не играют. Римляне даже выступая не в оптимальном составе в каждом игровом эпизоде стремились бороться до конца. Создалось впечатление, что именно гостям после домашних 3:0 и в Киеве больше нужна была победа", - сказал Гецко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Гецко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
19.03.2021 в 20:34
Він був нестабільним! Бо таки Реал двічі перемогли та Інтером 2 нічії, а от поразки від Борусії та Роми це погано.
Ответить
0
0
Long (Одесса)
19.03.2021 в 20:05
Гецко: В цьому році на євроарені Шахтар ще не був таким убогим, как Динамо)
Ответить
+1
-2
Shilov 2020 (Кировоград )
19.03.2021 в 19:48
Вот вот именно убогим Шахтер и был!
Ответить
+1
0
aleks68
19.03.2021 в 20:28
а как дела с футболом в кропивницком?полная ..опа
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...