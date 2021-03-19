С обидчиками Динамо и Шахтера на острие. Сборная недели Лиги Европы

УЕФА представила сборную недели Лиги Европы по итогам матчей 1/8 финала соревнований.

Наибольший представительство двух команд - испанского "Вильярреала", с которым играло киевское "Динамо" и загребского "Динамо", которое феноменально и героически прошло "Тоттенхэм".

В то же время награду лучшего игрока недели ЛЕ забрал автор хет-трика, вингер хорватского Динамо З Мислав Оршич. Он обошел Борху Майораля, Жерара Морено и Давида Нереса.

Команда недели

Вратарь: Ливакович

Защитники: Бориль, Мартинез, Папастатопулос, Теофиль-Катерин

Полузащитники: Педраса, Погба, Парехо, Оршич

Нападающие: Жерар Морено, Борха Майораль