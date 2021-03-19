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С обидчиками Динамо и Шахтера на острие. Сборная недели Лиги Европы
Итоги 8 матчей
Фото: Football Trigger
УЕФА представила сборную недели Лиги Европы по итогам матчей 1/8 финала соревнований.
Наибольший представительство двух команд - испанского "Вильярреала", с которым играло киевское "Динамо" и загребского "Динамо", которое феноменально и героически прошло "Тоттенхэм".
В то же время награду лучшего игрока недели ЛЕ забрал автор хет-трика, вингер хорватского Динамо З Мислав Оршич. Он обошел Борху Майораля, Жерара Морено и Давида Нереса.
Команда недели
Вратарь: Ливакович
Защитники: Бориль, Мартинез, Папастатопулос, Теофиль-Катерин
Полузащитники: Педраса, Погба, Парехо, Оршич
Нападающие: Жерар Морено, Борха Майораль
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