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С обидчиками Динамо и Шахтера на острие. Сборная недели Лиги Европы

Лига Европы
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Итоги 8 матчей

С обидчиками Динамо и Шахтера на острие. Сборная недели Лиги Европы

Фото: Football Trigger

Новина українською

УЕФА представила сборную недели Лиги Европы по итогам матчей 1/8 финала соревнований.

Наибольший представительство двух команд - испанского "Вильярреала", с которым играло киевское "Динамо" и загребского "Динамо", которое феноменально и героически прошло "Тоттенхэм".

В то же время награду лучшего игрока недели ЛЕ забрал автор хет-трика, вингер хорватского Динамо З Мислав Оршич. Он обошел Борху Майораля, Жерара Морено и Давида Нереса.

Команда недели

Вратарь: Ливакович

Защитники: Бориль, Мартинез, Папастатопулос, Теофиль-Катерин

Полузащитники: Педраса, Погба, Парехо, Оршич

Нападающие: Жерар Морено, Борха Майораль

С обидчиками Динамо и Шахтера на острие. Сборная недели Лиги Европы - изображение 1

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В статье: Лига Европы Жерар Морено Борха Майораль
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