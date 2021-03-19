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Гецко: Динамо подтвердило свой посредственный уровень

Лига Европы
(1 голосов)

Киевляне ничего не смогли противопоставить середняку Примеры

Гецко: Динамо подтвердило свой посредственный уровень

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреал" - "Динамо" (2:0).

"Это было ожидаемое разочарование. К сожалению, в противостоянии даже не с грандами футбольных топ-стран "Шахтеру" и "Динамо" нынешнего образца, ничего не светит.

Свой посредственный уровень подготовки в поединках с "Вильярреалом" подтвердило и "Динамо". После качественного второго тайма в исполнении киевлян в последнем календарном матче УПЛ с "Зарей" у болельщиков появилась маленькая надежда, что подопечные Мирчи Луческу смогут бросить вызов середняку испанской Примеры. Однако футболисты "Вильярреала" особо не напрягаясь, легко доказали, что "Динамо" это команда с множеством уязвимых мест.

И если в межсезонье киевляне не усилятся квалифицированными легионерами, то с нынешним подбором исполнителей им и в будущих матчах с представителями топ-стран уготована роль мальчиков для битья.

Также не может не насторожить низкий уровень подготовки представителей "Шахтера" и "Динамо" в национальной сборной Украины. А ей уже в конце марта стартовать в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года", - сказал Гецко.

Читайте такжеГецко: В этом году на евроарене Шахтер еще не был таким убогим
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В статье: Иван Гецко Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
20.03.2021 в 00:19
Я вот не понимаю. В голове у Гецко не вмещается никак прогресс собственных воспитанников? Обязательно нужны "квалифицированные легионеры"? Блин, я помню, когда услышал первый раз фамилию Шевченко (Андрея) на стадионе... Для меня он был тогда никто, ноунейм из дубля, со святой фамилией. В кого вырос Шевченко, напомнить этому гыцку? Почему прогресс молодых ребят такими вот "специалистами-гецками" не рассматривается?
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