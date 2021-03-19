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Гецко: Динамо подтвердило свой посредственный уровень
Киевляне ничего не смогли противопоставить середняку Примеры
fcdynamo.kiev.ua
Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы
"Это было ожидаемое разочарование. К сожалению, в противостоянии даже не с грандами футбольных топ-стран "Шахтеру" и "Динамо" нынешнего образца, ничего не светит.
Свой посредственный уровень подготовки в поединках с "Вильярреалом" подтвердило и "Динамо". После качественного второго тайма в исполнении киевлян в последнем календарном матче УПЛ с "Зарей" у болельщиков появилась маленькая надежда, что подопечные Мирчи Луческу смогут бросить вызов середняку испанской Примеры. Однако футболисты "Вильярреала" особо не напрягаясь, легко доказали, что "Динамо" это команда с множеством уязвимых мест.
И если в межсезонье киевляне не усилятся квалифицированными легионерами, то с нынешним подбором исполнителей им и в будущих матчах с представителями топ-стран уготована роль мальчиков для битья.
Также не может не насторожить низкий уровень подготовки представителей "Шахтера" и "Динамо" в национальной сборной Украины. А ей уже в конце марта стартовать в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года", - сказал Гецко.
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