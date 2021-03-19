Грозный: Динамо и Шахтер нужно не критиковать, а поблагодарить за еврокубковый сезон

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный подытожил выступление украинских клубов в еврокубках нынешнего сезона.

"Необходимо поблагодарить наших грандов за их участие в еврокубках и за то, что они дошли до 1/8 финала Лиги Европы. А мало кто мог предположить, что наши клубы так далеко дойдут. Критиковать легко! Сейчас в прессе столько критики! Давайте уберем эмоции и скажем спасибо, что "Динамо" и "Шахтер" нам подарили еврокубковую весну. Мы увидели по ходу этой еврокубковой кампании классных соперников, хорошую игру наших команд. Были и хорошие результаты.

После жеребьевки Лиги чемпионов мало кто верил, что "Шахтер" и "Динамо" обеспечат себе еврокубковую весну, но наши команды это сделали. Кто мог подумать, что "горняки" дважды обыграют "Реал" и не проиграют "Интеру"? Мало кто думал и говорил, что киевляне пройдут "Брюгге"!

"Динамо" и "Шахтер" - молодцы. Критиковать легко! Но собака лает – караван идет. Я думаю, нужно сказать спасибо, что в этой сложной ситуации владельцы клубов вкладывают деньги в футбол. Пока экономика Украины не поднимется, говорить о развитии футбола в стране нет смысла. Сегодня говорят уже о создании Суперлиги Европы! Почему? Потому что "мерседесы" хотят участвовать в одном соревновании не с "запорожцами", а с "мерседесами". Они хотят соревноваться с финансово состоятельными клубами. Они создают свою Суперлигу и она, наверное, будет реализована. Нужно сказать спасибо, что наши клубы играют в еврокубках и играют достойно. Как по мне, киевляне здорово сыграли на выезде с "Барселоной". А "Шахтер" здорово сыграл с "Реалом" и "Интером". Давайте говорить честно! Я не работаю не в одной из команд, но просто не люблю критиканство! Я тоже критикую наши команды за какие-то моменты в их игре. Я критикую их за то, что они не умеют персонально держать игроков в своей штрафной. Но у наших клубов есть много и позитивных моментов, о которых я говорю с позиции тренера.

А за что критиковать? За то, что молодые ребята получают такой опыт. Это здорово, что они получают такой опыт. А можем ли мы пригласить в наши клубы топовых футболистов? Нет! Они все хотят в Англии, Италии, Испании, Германии, Франции играть. Хотя до 2013 года, когда был расцвет УПЛ, это было возможно.

Сейчас нам нужен рост экономики, чтобы люди имели рабочие места и нормально зарабатывали. Нужны нормальные зарплаты и пенсии людям всех профессий. Нам нужен рост экономики! Когда поднимется экономика, будут желающие вкладывать деньги в футбол. Вот сейчас Александр Ярославский хочет возродить "Металлист" и спасибо ему за это. Но таких желающих мало, их единицы. Нам бы сохранить тех, кто сейчас вкладывает средства в футбол.

Тем более сейчас локдауны, идет борьба с коронавирусом. Откуда этот негатив? Почему мало кто говорит о позитивных моментах? Мы все время думаем, что мы самые умные в этом мире. Нужно реально смотреть на ситуацию, которая есть! Спасибо нашим клубам за их игру в еврокубковом сезоне! Вы достойно представили Украину! Вы молодцы!

Сегодня самые большие деньги находятся в английском футболе, поэтому пять их команд продолжают играть в еврокубках. В Англии большие деньги. Самые лучшие игроки и тренеры мечтают защищать цвета английских команд. А итальянцы представлены на данном этапе еврокубков одной "Ромой"! А где испанские "Барселона", "Атлетико" и "Севилья"? А дело в том, что уровень финансирования английских клубов выше!

Надо быть объективными: нельзя все время требовать прыгать выше головы. Это может иногда удаваться, как загребскому "Динамо" в матче с "Тоттенхэмом", как в 2004-м году "Порту" Моуринью удалось выиграть Лигу чемпионов. "Порту" и в этом сезоне порадовал сенсацией, выбив "Ювентус" с Роналду. Это исключение из правил, а не система.

Прежде чем предъявлять претензии украинским клубам за игру в еврокубках, нужно масштабнее смотреть на развитие футбола, как в Украине, так и во всем мире", - сказал Грозный.