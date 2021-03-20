Шевчук: Шахтер, который был в прошлом сезоне, эту Рому обыграл бы без проблем

Эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук высказался о поражении "Шахтера" от "Ромы" (1:2) в ответном матче 1/8 Лиги Европы , а также поставил оценку команде Луиша Каштру за проведенный евросезон.

"После первого матча, который состоялся в Риме, я не ждал камбэка. В том состоянии, в котором находится "Шахтер" сейчас, это было бы сложно сделать. Однако я ожидал изменения в стартовом составе, что и произошло.

Я ожидал увидеть Тете и Соломона, так как они провели великолепные последние 30 минут в матче с "Десной". Это будущее "Шахтера", Каштру правильно сделал, что поставил их в старт. Игра это показала.

Первый тайм в исполнении "Шахтера" был наверное лучшим в этом сезоне. Я впервые увидел, чтобы "Шахтер" на протяжении 45 минут оказывал очень хорошее давление. Был высокий прессинг, хороший контрпрессинг, были надежны в обороне. Команда была достаточно компактной. Первый тайм оказался очень энергозатратным для "Шахтера", что сказалось на втором тайме. Во второй половине уже не хватило силенок, не хватило физической подготовки, которая была в первом тайме. Плюс перестроилась "Рома".

Во втором тайме "Рома" начала играть выше, стала оказывать больше давления. В начале второго тайма при потере концентрации в обороне, "Рома" забивает мяч, потом сразу опять два момента, практически стопроцентных. Однако потом забил "Шахтер".

Конечно, для Жуниора это очень важный мяч, потому что он после коронавируса потерял психологическую устойчивость. После этого, я думаю, его прорвет.

Хотел бы отметить в эпизоде с забитым голом отличную передачу на дальнюю в исполнении Тете. Очень круто, что Патрик сбрасывает, а не бьет по воротам, как многие игроки это делают. У него была неудобная позиция, он сбросил вдоль, и Жуниор здорово в подкате прямо загоняет этот мяч в ворота.

"Рома" перестроилась. Они стали выше играть, появился более средний и высокий прессинг. Плюс командная игра в обороне "Шахтера". "Шахтер" в обороне должен все таки отбирать мяч. Мы знаем, что Степаненко играет ключевую роль, но он не может один отбирать мяч, когда он на поле. Должна вся команда реагировать на отбор мяча, а не просто стоять в позиции.

Был отличный момент с прорывом Матвиенко в штрафную площадку. Для меня там был пенальти. Но мы должны понимать - вот такое судейство и в Лиге Европы.

Считаю, что если "Шахтер" был бы в оптимальных кондициях, как в физических, так и в психологических, тот "Шахтер", который был в прошлом сезоне, то эту "Рому" обыграли бы без проблем.

Если оценивать этот евросезон по пятибалльной шкале, то это тройка. Я ждал от "Шахтера" большего. Хочу, чтобы "Шахтер" показывал более зрелищный футбол", - сказал Шевчук.