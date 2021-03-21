Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед

Ответный поединок двухматчевого противостояния 1/8 финала Лиги Европы между "Миланом" и "Манчестер Юнайед" получился достаточно закрытым и не изобиловал яркими игровыми и голевыми моментами. Автором решающего в противостоянии ТТД стал Поль Погба.

В сравнении с первым матчем на "Олд Траффорд" оба тренерских штаба внесли коррективы в стартовые составы своих команд. У обеих команд вышло по четыре новых футболиста. К тому же у хозяев в заявку попал Ибрагимович. Златан восстановился после повреждения, но пока не готов сыграть полный матч. Вернувшийся в национальную сборную Швеции форвард вышел на поле "Сан Сиро" во втором тайме.

По большому счету, итальянскому клубу не кем было усиливать игру после перерыва. Отсутствие в заявке Леау, Ребича и Манджукича серьезно ограничивали выбор Стефано Пиоли. Кадровые проблемы "Милана" продиктовали тренерскому штабу "россо-нери" план на игру, главной задачей которого было – не пропустить гол.

Для "МЮ" ключевым моментом в матче стал выход на второй тайм Погба. В условном противостоянии главных джокеров победителем вышел именно Погба.

"Милан" – "Ман Юнайтед" - 0:1

(первый матч 1:1)

Гол: Погба 49

"Милан": Доннарумма, Калюлю (Далот 65), Томори, Кьяр, Эрнандес, Чалханоглу, Мейте, Кесси, Салемакерс, Крунич (Ибрагимович 65), Кастильехо (Диас 72)

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фернандеш, Джеймс, Гринвуд, Ван-Биссака, МакТоминай, Фред, Рашфорд (Погба 46)

Предупреждения: Калюлю 65, Далот 77, Кьяр 85, Эрнандес 90+5 - Шоу 90+4

Удары - 10:13

Из пределов штрафной – 7:8

В створ – 4:4

Владение: 50,7%:49,3%

Точность передач: 82%:85%

xG: 0,98-0,86

Фолы: 13:8

Обе команды играли по одной базовой схеме – 4-2-3-1, но системы игры Пиоли и Сульшера существенно отличались.

Атакующая группа игроков "Милана" старалась действовать более компактно, тогда как хавбеки и вингеры "Манчестера" играли более широко. Статистические показатели соответствуют происходящему на поле. Соперники не уступали друг-другу во владении мячом, да и по ударам у "МЮ" имелось незначительное преимущество, которого практически не наблюдалось в показателях ударов из пределов штрафной и в створ ворот. Равенство и закрытость матча лучше всего отображает показатель ожидаемых голов (xG – 0,98:0:86).

По большому счету, на "Сан Сиро" сошлись примерно равные оппоненты, и исход противостояния решали мелкие детали.

Любопытно, что манкунианцы имели лишь на два касания мяча больше, чем хозяева поля.

Тепловая карта "десяток" "Милана" и "МЮ" демонстрирует насколько активней в конструктивной фазе игры был Фернандеш. Чалханоглу почти вдвое меньше контактировал с мячом и это важный момент. Португалец эффективно двигался без мяча, хорошо открывался под передачи и даже стал бесконтактным соавтором гола, прикрыв корпусом мяч, позволив Погба пробить по воротам Доннаруммы.

Во втором тайме, после выхода на поле Ибрагимовича, вингеры и Чалханоглу стали действовать более узко, при позиционных атаках смещаясь ближе к форварду, на которого часто стали "грузить" длинные мячи. Задача Златана была выиграть первый мяч. Даже в случае неудачи атакующие хавбеки должны были обеспечить подбор и быстрый прорыв центральной зоны за счет ее перегруза.

Касательно позиционной игры в атаке, обе команды не заваливались на один из флангов, действуя достаточно сбалансировано.

Команды Сульшера и Пиоли умело и своевременно варьировали проактивные методы обороны с зональными принципами. Обе команды специально под особенности билд-апа соперника подготовили оригинальные структуры высокого прессинга. "Милан" при розыгрышах гостей максимально перекрывал центральную зону, где практически каждый футболист "МЮ" был закрыт персонально.

Кастильехо и Чалханоглу осуществляли давление на центрбеков, а опорники на своих коллег – МакТоминая и Фреда. За Фернандеша в данной фазе отвечал центральный защитник Томори, который покидал свою номинальную позицию и следовал за португальцем.

В позиционной обороне обе команды переходили на традиционную для базовых 4-2-3-1 – структуру 4-4-2. "Милан" в данной фазе игры без мяча также плотно закрывал центр. Только теперь форвард и "десятка" отходили назад и брали под контроль опорников соперника, а Кесси и Мейте переключались на среду обитания Фернандеша.

"Манчестер Юнайтед в позиционной игре без мяча также перестраивался на 4-4-2. Пару Гринвуду составлял Фернандеш. Что касается высокого прессинга, то структура гостей была более замысловатой.

Сульшер заставлял "Милан" начинать свои позиционные атаки через левого центрального защитника Томори. Гринвуд шел на Доннарумму, перекрывая вектор возможной передачи на Кесси и Мейте, которых к тому же держал Фернандеш. Рашфорд бросая тень на Калюлю контролировал Кьяра. Джеймс на правом фланге накрывал Эрнандеса. Самым безопасным вариантом развития билд-апа была игра на свободного Томори.

Часто Джеймс оставлял своего оппонента на фланге и смещался в полупространство, предлагая сопернику дальнейшее развитие атакующих действий именно через его левый фланг. Не удивительно, что Эрнандес в среднем играл выше, чем правый защитник.

"Манчестер" в своих позиционных атаках часто перестраивался на структуру в три защитника. Эта трансформация осуществлялась за счет того, что Шоу подымался вверх, создавая ширину, а Ван-Биссака оставался в линии обороны. Справа ширину создавал в основном – Джеймс.

После матча Оле Гуннар Сульшер не скрывал своего удовлетворения от игры и результата и отметил эффективные действия игроков группы обороны:

"Конечно, мы рады. Мы выиграли противостояние с великолепным клубом и преодолели определенные трудности. Когда играешь на ноль, ты даришь себе хорошую возможность одержать победу. Ближе к концу Хендерсон сделал великолепный сэйв, и я доволен игрой команды в обороне. Мы знаем, что вся наша оборонительная шестерка, включая МакТоминая и Фреда, всегда отдает все силы игре".

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли, напротив, выразил разочарование и не признал превосходство соперника:

"Мы очень разочарованы этим вылетом, потому что в целом в этих двух матчах с "Манчестер Юнайтед" команда выглядела отлично. Мы должны были забивать в первом тайме. Очень жаль проигрывать в равной борьбе. Мы приложили очень много усилий, чтобы дойти до этой стадии, и команда заслужила пройти дальше, но этого оказалось недостаточно. Не думаю, что "Милан" заслужил поражения. Мы и до гола Погба допускали ошибки. Нельзя было давать Бруну Фернандешу вернуть себе мяч, нельзя было оставлять Погба без опеки во вратарской. Будь у нас сегодня на скамейке Манджукич, Ребич или Леау, все могло сложиться по-другому".

Команды были достойны друг друга. Игра напоминала осторожный шахматный матч, судьбу которого решили эпизоды. Главными героями матча можно назвать Погба и Хендерсона. Именно хавбек и вратарь английского клуба и стали героями ключевых эпизодов. Первый стал автором решающего гола, второй откровенно спас в эпизоде с ударом головой Ибрагимовича.

В принципе, "Манчестер" Юнайтед" подтвердил статус фаворита и заслуженно со своими более мощными ресурсами идет дальше. Кризисный "Милан" сумел дать серьезный бой, но теперь вынужден полностью сосредоточиться на своих задачах в Серии А.

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