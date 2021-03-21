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Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед

Лига Европы
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Козырь Сульшера оказался весомей

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Костенюк Автор UA-Футбол

Ответный поединок двухматчевого противостояния 1/8 финала Лиги Европы между "Миланом" и "Манчестер Юнайед" получился достаточно закрытым и не изобиловал яркими игровыми и голевыми моментами. Автором решающего в противостоянии ТТД стал Поль Погба.

В сравнении с первым матчем на "Олд Траффорд" оба тренерских штаба внесли коррективы в стартовые составы своих команд. У обеих команд вышло по четыре новых футболиста. К тому же у хозяев в заявку попал Ибрагимович. Златан восстановился после повреждения, но пока не готов сыграть полный матч. Вернувшийся в национальную сборную Швеции форвард вышел на поле "Сан Сиро" во втором тайме.

По большому счету, итальянскому клубу не кем было усиливать игру после перерыва. Отсутствие в заявке Леау, Ребича и Манджукича серьезно ограничивали выбор Стефано Пиоли. Кадровые проблемы "Милана" продиктовали тренерскому штабу "россо-нери" план на игру, главной задачей которого было – не пропустить гол.

Для "МЮ" ключевым моментом в матче стал выход на второй тайм Погба. В условном противостоянии главных джокеров победителем вышел именно Погба.

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед - изображение 1
"Милан" – "Ман Юнайтед" - 0:1
(первый матч 1:1)
Гол: Погба 49
"Милан": Доннарумма, Калюлю (Далот 65), Томори, Кьяр, Эрнандес, Чалханоглу, Мейте, Кесси, Салемакерс, Крунич (Ибрагимович 65), Кастильехо (Диас 72)
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фернандеш, Джеймс, Гринвуд, Ван-Биссака, МакТоминай, Фред, Рашфорд (Погба 46)
Предупреждения: Калюлю 65, Далот 77, Кьяр 85, Эрнандес 90+5 - Шоу 90+4

Удары - 10:13
Из пределов штрафной – 7:8
В створ – 4:4
Владение: 50,7%:49,3%
Точность передач: 82%:85%
xG: 0,98-0,86
Фолы: 13:8

Обе команды играли по одной базовой схеме – 4-2-3-1, но системы игры Пиоли и Сульшера существенно отличались.

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед - изображение 2

Атакующая группа игроков "Милана" старалась действовать более компактно, тогда как хавбеки и вингеры "Манчестера" играли более широко. Статистические показатели соответствуют происходящему на поле. Соперники не уступали друг-другу во владении мячом, да и по ударам у "МЮ" имелось незначительное преимущество, которого практически не наблюдалось в показателях ударов из пределов штрафной и в створ ворот. Равенство и закрытость матча лучше всего отображает показатель ожидаемых голов (xG – 0,98:0:86).

По большому счету, на "Сан Сиро" сошлись примерно равные оппоненты, и исход противостояния решали мелкие детали.

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед - изображение 3

Любопытно, что манкунианцы имели лишь на два касания мяча больше, чем хозяева поля.

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед - изображение 4

Тепловая карта "десяток" "Милана" и "МЮ" демонстрирует насколько активней в конструктивной фазе игры был Фернандеш. Чалханоглу почти вдвое меньше контактировал с мячом и это важный момент. Португалец эффективно двигался без мяча, хорошо открывался под передачи и даже стал бесконтактным соавтором гола, прикрыв корпусом мяч, позволив Погба пробить по воротам Доннаруммы.

Во втором тайме, после выхода на поле Ибрагимовича, вингеры и Чалханоглу стали действовать более узко, при позиционных атаках смещаясь ближе к форварду, на которого часто стали "грузить" длинные мячи. Задача Златана была выиграть первый мяч. Даже в случае неудачи атакующие хавбеки должны были обеспечить подбор и быстрый прорыв центральной зоны за счет ее перегруза.

Касательно позиционной игры в атаке, обе команды не заваливались на один из флангов, действуя достаточно сбалансировано.

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед - изображение 5

Команды Сульшера и Пиоли умело и своевременно варьировали проактивные методы обороны с зональными принципами. Обе команды специально под особенности билд-апа соперника подготовили оригинальные структуры высокого прессинга. "Милан" при розыгрышах гостей максимально перекрывал центральную зону, где практически каждый футболист "МЮ" был закрыт персонально.

Кастильехо и Чалханоглу осуществляли давление на центрбеков, а опорники на своих коллег – МакТоминая и Фреда. За Фернандеша в данной фазе отвечал центральный защитник Томори, который покидал свою номинальную позицию и следовал за португальцем.

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед - изображение 6

В позиционной обороне обе команды переходили на традиционную для базовых 4-2-3-1 – структуру 4-4-2. "Милан" в данной фазе игры без мяча также плотно закрывал центр. Только теперь форвард и "десятка" отходили назад и брали под контроль опорников соперника, а Кесси и Мейте переключались на среду обитания Фернандеша.

"Манчестер Юнайтед в позиционной игре без мяча также перестраивался на 4-4-2. Пару Гринвуду составлял Фернандеш. Что касается высокого прессинга, то структура гостей была более замысловатой.

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед - изображение 7

Сульшер заставлял "Милан" начинать свои позиционные атаки через левого центрального защитника Томори. Гринвуд шел на Доннарумму, перекрывая вектор возможной передачи на Кесси и Мейте, которых к тому же держал Фернандеш. Рашфорд бросая тень на Калюлю контролировал Кьяра. Джеймс на правом фланге накрывал Эрнандеса. Самым безопасным вариантом развития билд-апа была игра на свободного Томори.

Часто Джеймс оставлял своего оппонента на фланге и смещался в полупространство, предлагая сопернику дальнейшее развитие атакующих действий именно через его левый фланг. Не удивительно, что Эрнандес в среднем играл выше, чем правый защитник.

Дуэль джокеров в дьявольском дерби. Тактика в матче Милан - Манчестер Юнайтед - изображение 8

"Манчестер" в своих позиционных атаках часто перестраивался на структуру в три защитника. Эта трансформация осуществлялась за счет того, что Шоу подымался вверх, создавая ширину, а Ван-Биссака оставался в линии обороны. Справа ширину создавал в основном – Джеймс.

После матча Оле Гуннар Сульшер не скрывал своего удовлетворения от игры и результата и отметил эффективные действия игроков группы обороны:

"Конечно, мы рады. Мы выиграли противостояние с великолепным клубом и преодолели определенные трудности. Когда играешь на ноль, ты даришь себе хорошую возможность одержать победу. Ближе к концу Хендерсон сделал великолепный сэйв, и я доволен игрой команды в обороне. Мы знаем, что вся наша оборонительная шестерка, включая МакТоминая и Фреда, всегда отдает все силы игре".

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли, напротив, выразил разочарование и не признал превосходство соперника:

"Мы очень разочарованы этим вылетом, потому что в целом в этих двух матчах с "Манчестер Юнайтед" команда выглядела отлично. Мы должны были забивать в первом тайме. Очень жаль проигрывать в равной борьбе. Мы приложили очень много усилий, чтобы дойти до этой стадии, и команда заслужила пройти дальше, но этого оказалось недостаточно. Не думаю, что "Милан" заслужил поражения. Мы и до гола Погба допускали ошибки. Нельзя было давать Бруну Фернандешу вернуть себе мяч, нельзя было оставлять Погба без опеки во вратарской. Будь у нас сегодня на скамейке Манджукич, Ребич или Леау, все могло сложиться по-другому".

Команды были достойны друг друга. Игра напоминала осторожный шахматный матч, судьбу которого решили эпизоды. Главными героями матча можно назвать Погба и Хендерсона. Именно хавбек и вратарь английского клуба и стали героями ключевых эпизодов. Первый стал автором решающего гола, второй откровенно спас в эпизоде с ударом головой Ибрагимовича.

В принципе, "Манчестер" Юнайтед" подтвердил статус фаворита и заслуженно со своими более мощными ресурсами идет дальше. Кризисный "Милан" сумел дать серьезный бой, но теперь вынужден полностью сосредоточиться на своих задачах в Серии А.

Группа автора в Facebook "Тактика футбола с Сергеем Костенюком"

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В статье: Стефано Пиоли Оле Гуннар Сульшер тактика Манчестер Юнайтед Милан
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