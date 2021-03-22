Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Динамо прилетело в Испанию, посмотрело как играл Вильярреал и вернулось в Киев
Слово экспертам
ТРК Футбол
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался об ответном матче 1/8 финала
"Я бы вообще назвал эту игру: "Прилетели в Испанию, посмотрели как поиграл "Вильярреал" и вернулись в Киев", - коротко прокомментировал Виктор Леоненко.
Напомним, что в киевском матче "Динамо" также проиграло со счетом 0:2.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира
- Шевченко: Насколько знаю, у Килмана идет процесс получения украинского паспорта
- Ювентус отпускает Милан, Аталанта сражается за серебро. Таблица Серии А - 2020/21
- Вильярреалу везет на Динамо. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Европы
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
22.03.2021 в 16:38
Ответить
+1
-1
Abosrilona (Город)
22.03.2021 в 16:40
Ответить
0
-1
emart57 (Киев)
22.03.2021 в 16:28
Ответить
+2
-1
Abosrilona (Город)
22.03.2021 в 16:39
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...