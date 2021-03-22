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Леоненко: Динамо прилетело в Испанию, посмотрело как играл Вильярреал и вернулось в Киев

Лига Европы
(1 голосов)

Слово экспертам

Леоненко: Динамо прилетело в Испанию, посмотрело как играл Вильярреал и вернулось в Киев

ТРК Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевляне проиграли на выезде "Вильярреалу" (0:2) и вылетели из турнира.

"Я бы вообще назвал эту игру: "Прилетели в Испанию, посмотрели как поиграл "Вильярреал" и вернулись в Киев", - коротко прокомментировал Виктор Леоненко.

Напомним, что в киевском матче "Динамо" также проиграло со счетом 0:2.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
22.03.2021 в 16:38
Толстая шлюха Леонора в своем репертуаре... Расскажи лучше котячая курва как шахтьор сыграл последние матчи...
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+1
-1
Abosrilona (Город)
22.03.2021 в 16:40
1-2 Роме , 2-3 Львову..а что? в хурькове в дурке инета нет? как ты тогда на сайт зашла
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0
-1
emart57 (Киев)
22.03.2021 в 16:28
Во Львове тоже шахта была в позе зрителей...
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+2
-1
Abosrilona (Город)
22.03.2021 в 16:39
в Риме ,а не во Львове, во Львове не играли
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0
-1


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