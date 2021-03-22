Леоненко: Динамо прилетело в Испанию, посмотрело как играл Вильярреал и вернулось в Киев

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы , в котором киевляне проиграли на выезде "Вильярреалу" (0:2) и вылетели из турнира.

"Я бы вообще назвал эту игру: "Прилетели в Испанию, посмотрели как поиграл "Вильярреал" и вернулись в Киев", - коротко прокомментировал Виктор Леоненко.

Напомним, что в киевском матче "Динамо" также проиграло со счетом 0:2.