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Кварцяный: Вся осень и зима в Шахтере прошли под лозунгом - мы дважды обыграли Реал
Кризис в Шахтере только усиливается
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о выступлении в нынешнем евросезоне "Динамо" и "
"Динамо" неплохо выступило в евросезоне. Луческу вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов, прошел в 1/16 Лиги Европы, выбил оттуда бельгийский "Брюгге". Команда организована. Но ее еще трудно бороться с испанскими командами. Это возможно разве в будущем.
"Шахтер" дезорганизованный. Причем давно, еще с контрольных матчей зимой. Коллективной идеи не видно, есть набор определенных особенностей. Вся осень и зима прошли под лозунгом: "Мы дважды обыграли "Реал". Но я смотрел тот "Реал", Каземиро вышел будто медведь после спячки. Пока Зидан сделал замены и игроки проснулись, игру уже сделали.
Зимой команда была недотренерованная. Такой и вошла в сезон. Проблемы на футбольном поле вызвали проблемы внутри команды. Начали вылезать наружу конфликты, о которых раньше и подумать не могли. Кризис в "Шахтере только усугубляется", – сказал Кварцяный.
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