Кварцяный: Вся осень и зима в Шахтере прошли под лозунгом - мы дважды обыграли Реал

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о выступлении в нынешнем евросезоне "Динамо" и " Шахтера ".

"Динамо" неплохо выступило в евросезоне. Луческу вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов, прошел в 1/16 Лиги Европы, выбил оттуда бельгийский "Брюгге". Команда организована. Но ее еще трудно бороться с испанскими командами. Это возможно разве в будущем.

"Шахтер" дезорганизованный. Причем давно, еще с контрольных матчей зимой. Коллективной идеи не видно, есть набор определенных особенностей. Вся осень и зима прошли под лозунгом: "Мы дважды обыграли "Реал". Но я смотрел тот "Реал", Каземиро вышел будто медведь после спячки. Пока Зидан сделал замены и игроки проснулись, игру уже сделали.

Зимой команда была недотренерованная. Такой и вошла в сезон. Проблемы на футбольном поле вызвали проблемы внутри команды. Начали вылезать наружу конфликты, о которых раньше и подумать не могли. Кризис в "Шахтере только усугубляется", – сказал Кварцяный.