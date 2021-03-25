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Кварцяный: Вся осень и зима в Шахтере прошли под лозунгом - мы дважды обыграли Реал

Лига Европы
(1 голосов)

Кризис в Шахтере только усиливается

Кварцяный: Вся осень и зима в Шахтере прошли под лозунгом - мы дважды обыграли Реал

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о выступлении в нынешнем евросезоне "Динамо" и "Шахтера".

"Динамо" неплохо выступило в евросезоне. Луческу вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов, прошел в 1/16 Лиги Европы, выбил оттуда бельгийский "Брюгге". Команда организована. Но ее еще трудно бороться с испанскими командами. Это возможно разве в будущем.

"Шахтер" дезорганизованный. Причем давно, еще с контрольных матчей зимой. Коллективной идеи не видно, есть набор определенных особенностей. Вся осень и зима прошли под лозунгом: "Мы дважды обыграли "Реал". Но я смотрел тот "Реал", Каземиро вышел будто медведь после спячки. Пока Зидан сделал замены и игроки проснулись, игру уже сделали.

Зимой команда была недотренерованная. Такой и вошла в сезон. Проблемы на футбольном поле вызвали проблемы внутри команды. Начали вылезать наружу конфликты, о которых раньше и подумать не могли. Кризис в "Шахтере только усугубляется", – сказал Кварцяный.

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В статье: Виталий Кварцяный Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
gazeta.ua

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 23:08
Ну и где Реал, а где Шахтёр?
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+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.03.2021 в 23:21
Ну все равно ради справедливости, далеко не часто наши команды обыгрывают таких грандов, как РМ. И не важно, в каком состоянии был РМ. Но хайп конечно не поддерживаю.
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+2
0
Shilov 2020 (Кировоград )
25.03.2021 в 22:55
Вот какие тренера нужны нашим командам он уж точно объяснил им как нужно играть
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0
0
trafalgar (Запорожье)
25.03.2021 в 22:50
Шахтер бы на недельку к Кварцяному,они бы с ними поработал и поговорил о футболе
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+2
0
Shilov 2020 (Кировоград )
25.03.2021 в 22:54
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 23:09
Он уже наработал, что стал безработным.
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
25.03.2021 в 23:31
Він не безробітний, він президент Волині взагалі-то...
+1
0


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