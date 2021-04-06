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УЕФА запретил игроку Славии участие в первом матче 1/4 ЛЕ с Арсеналом

Лига Европы
(1 голосов)

По подозрению в расизме

УЕФА запретил игроку Славии участие в первом матче 1/4 ЛЕ с Арсеналом

Фото: dailyhindinews

Новина українською

Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил 34-летнего центрального защитника "Славии" Ондржея Куделу от матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Поединок состоится 8 апреля

Как информирует официальный сайт организации, причиной решения стало расследование инцидентов, произошедших в матче 1/8 финала турнира между "Славией" и "Рейнджерс".

После матча тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что его опорный полузащитник Глен Камара стал жертвой расистских оскорблений со стороны Куделы. "Славия" отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил кулаком в голову Куделу после игры на глазах у Джеррарда.

УЕФА возбудил дела и против Куделы, и против Камары. Решение пока не вынесено.

В этом сезоне Кудела провел 32 поединка за "Славию", забил 5 голов. Ондржей выступает в команде с 2018 года, его трансферная стоимость - 1,6 млн евро.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига Европы Славия (Прага) Глен Камара Ондржей Кудела
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
06.04.2021 в 21:21
А как же презумпция невиновности?
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Soccerman (Москва)
06.04.2021 в 21:18
уууееббки , а за удар по лицу шипами ничего да,,, дранные гганнндомы
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