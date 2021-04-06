УЕФА запретил игроку Славии участие в первом матче 1/4 ЛЕ с Арсеналом

Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил 34-летнего центрального защитника "Славии" Ондржея Куделу от матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Поединок состоится 8 апреля

Как информирует официальный сайт организации, причиной решения стало расследование инцидентов, произошедших в матче 1/8 финала турнира между "Славией" и "Рейнджерс".

После матча тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что его опорный полузащитник Глен Камара стал жертвой расистских оскорблений со стороны Куделы. "Славия" отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил кулаком в голову Куделу после игры на глазах у Джеррарда.

УЕФА возбудил дела и против Куделы, и против Камары. Решение пока не вынесено.

В этом сезоне Кудела провел 32 поединка за "Славию", забил 5 голов. Ондржей выступает в команде с 2018 года, его трансферная стоимость - 1,6 млн евро.