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УЕФА запретил игроку Славии участие в первом матче 1/4 ЛЕ с Арсеналом
По подозрению в расизме
Фото: dailyhindinews
Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил 34-летнего центрального защитника "Славии" Ондржея Куделу от матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Поединок состоится 8 апреля
Как информирует официальный сайт организации, причиной решения стало расследование инцидентов, произошедших в матче 1/8 финала турнира между "Славией" и "Рейнджерс".
После матча тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что его опорный полузащитник Глен Камара стал жертвой расистских оскорблений со стороны Куделы. "Славия" отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил кулаком в голову Куделу после игры на глазах у Джеррарда.
УЕФА возбудил дела и против Куделы, и против Камары. Решение пока не вынесено.
В этом сезоне Кудела провел 32 поединка за "Славию", забил 5 голов. Ондржей выступает в команде с 2018 года, его трансферная стоимость - 1,6 млн евро.
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