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У Ромы есть 2 потери перед игрой 1/4 ЛЕ. Но есть 2 возвращения и новость о Эдине Джеко

Лига Европы
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Минимальные шансы увидеть Генриха

У Ромы есть 2 потери перед игрой 1/4 ЛЕ. Но есть 2 возвращения и новость о Эдине Джеко

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Защитник Крис Смоллинг и атакующий хавбек Генрих Мхитарян пропустят четвертьфинал Лиги Европы "Ромы" с амстердамским "Аяксом".

Смоллинг, как сообщает Corriere dello Sport, не летит в Нидерланды, поскольку в этом сезоне он переживает травмы и до сих пор не восстановился.

Шансы на включение в состав Мхитаряна - лишь 10%.

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Позитивной новостью для тренера Паулу Фонсеки является то, что Жордан Врету и Брайан Кристанте вполне восстановились и могут играть в стартовом составе.

Говорят, что Эдин Джеко является фаворитом стартового состава, а не Борха Мейораль, который выходил в основе в последнее время.

Поединок "Аякс" - "Рома" состоится в четверг, 8 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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В статье: Крис Смоллинг Эдин Джеко Генрих Мхитарян Аякс (Амстердам) Лига Европы Рома (Рим) Бриан Кристанте Жордан Верету
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