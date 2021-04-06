У Ромы есть 2 потери перед игрой 1/4 ЛЕ. Но есть 2 возвращения и новость о Эдине Джеко

Защитник Крис Смоллинг и атакующий хавбек Генрих Мхитарян пропустят четвертьфинал Лиги Европы "Ромы" с амстердамским "Аяксом".

Смоллинг, как сообщает Corriere dello Sport, не летит в Нидерланды, поскольку в этом сезоне он переживает травмы и до сих пор не восстановился.

Шансы на включение в состав Мхитаряна - лишь 10%.

Читайте также Рома собирается избавиться сразу от 8 игроков - кто старше 30 лет

Позитивной новостью для тренера Паулу Фонсеки является то, что Жордан Врету и Брайан Кристанте вполне восстановились и могут играть в стартовом составе.

Говорят, что Эдин Джеко является фаворитом стартового состава, а не Борха Мейораль, который выходил в основе в последнее время.

Поединок "Аякс" - "Рома" состоится в четверг, 8 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.