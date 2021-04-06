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У Ромы есть 2 потери перед игрой 1/4 ЛЕ. Но есть 2 возвращения и новость о Эдине Джеко
Минимальные шансы увидеть Генриха
Защитник Крис Смоллинг и атакующий хавбек Генрих Мхитарян пропустят четвертьфинал Лиги Европы "Ромы" с амстердамским "Аяксом".
Смоллинг, как сообщает Corriere dello Sport, не летит в Нидерланды, поскольку в этом сезоне он переживает травмы и до сих пор не восстановился.
Шансы на включение в состав Мхитаряна - лишь 10%.
Позитивной новостью для тренера Паулу Фонсеки является то, что Жордан Врету и Брайан Кристанте вполне восстановились и могут играть в стартовом составе.
Говорят, что Эдин Джеко является фаворитом стартового состава, а не Борха Мейораль, который выходил в основе в последнее время.
Поединок "Аякс" - "Рома" состоится в четверг, 8 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
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