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УЕФА открыл дело по поводу поединка Лиги Европы Рейнджерс - Славия

Лига Европы
(1 голосов)

Расизм и избиение

УЕФА открыл дело по поводу поединка Лиги Европы Рейнджерс - Славия

Фото: Daily Record

Новина українською

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении игроков шотландского "Рейнджерс" и чешской "Славии" по итогам инцидентов в матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

Дисциплинарный комитет будет расследовать поведение опорника "Рейнджерс" Глена Камары и футболиста "Славии" Ондржея Куделы.

Камара после матча заявил, что Кудела оскорбил его по расовому признаку. Чешский игрок и его клуб отрицают это.

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"Славия" заявила, что Куделу избили после матча. Сам игрок временно отстранен на один матч еврокубков до вынесения решения.

Ранее "Славия" поддержала своего игрока, заявив, что он подвергся бездоказательным нападкам.

"Рейнджерс" выбыл из соревнований, а "Славия" в 1/4 уже в четверг, 8 апреля, встретится с лондонским "Арсеналом".

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига Европы Славия (Прага)
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Комментарии (7)
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Пришта Литин (Київ)
06.04.2021 в 23:29
Уху евшие "снежки".
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-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
06.04.2021 в 22:59
Неблагодарные обладатели коричневых задов уже явно перегинают со своим мнимым "расизмом". Не за горами тот час, когда каждый уважающий себя человек будет считать своим долгом отправить в реанимацию подобных Камаре, Тайсону и Балотелли
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+1
-1
Саня Лиман (Днепр)
06.04.2021 в 23:01
,
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0
-1
Саня Лиман (Днепр)
06.04.2021 в 23:02
, не,,
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0
-1
Пришта Литин (Київ)
06.04.2021 в 23:29
0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.04.2021 в 23:47
так у тебя сепар ублю дочный тоже зад коричневый... только от дерь ма... Не за горами тот час, когда каждый уважающий себя человек будет считать своим долгом отправить в реанимацию подобных тебе ка цапских курв....
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
06.04.2021 в 22:57
Снова планета обезьян рулит
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