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УЕФА открыл дело по поводу поединка Лиги Европы Рейнджерс - Славия
Расизм и избиение
Фото: Daily Record
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении игроков шотландского "Рейнджерс" и чешской "Славии" по итогам инцидентов в матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.
Дисциплинарный комитет будет расследовать поведение опорника "Рейнджерс" Глена Камары и футболиста "Славии" Ондржея Куделы.
Камара после матча заявил, что Кудела оскорбил его по расовому признаку. Чешский игрок и его клуб отрицают это.
"Славия" заявила, что Куделу избили после матча. Сам игрок временно отстранен на один матч еврокубков до вынесения решения.
Ранее "Славия" поддержала своего игрока, заявив, что он подвергся бездоказательным нападкам.
"Рейнджерс" выбыл из соревнований, а "Славия" в 1/4 уже в четверг, 8 апреля, встретится с лондонским "Арсеналом".
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