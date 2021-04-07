Наставнику Аякса понравилось смотреть матчи Ромы

Главный тренер нидерландского "Аякса" Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против римской "Ромы".

Матчи "Ромы" интересно смотреть. Она хочет не только побеждать, как любая другая команда, но и делать это определенным образом, играть в красивый футбол.

Жду, что в четверг выйдет увлекательная игра. Но, конечно, с итальянскими командами ничего нельзя знать заранее.

"Аталанта" тоже сыграла в более оборонном направлении, когда победила нас. Мы должны быть готовы и к этому, - приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.